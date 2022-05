Iz morja novih britanskih hiphop kolumnistov izstopa Berna

Ko francoski kantavtorski genij v zeleni molitvi gosti rockovsko legendo.

BERNA - L’s

Pogled proti nebu je že prav kičast. Jata britanskih raperjev, ki jim zdaj pravimo drillarji, včasih pa še vedno grimarji, največkrat pa so vsi ti upravičeni do mejne slogovne definicije, se je pošastno povečala. A tudi med temi izstopi kak fenomenalnež. Berna ima moj glas! Startford, to je kvart na vzhodu otoške prestolnice, je pred nekaj leti že naplavil enega podobnega. Toda J Husa so kmalu po tem, ko je zaslovel, aretirali in pod njegovim anorakom našli mačeto. Za drugo vstajenje J Husa je zdaj že prepozno. Še posebej zato, ker je njegov sosed Berna z drugim od treh singlov, ki jih je predstavil v zadnjem tromesečju, prav virtuozno uspel ujeti mestni in še svoj srčni utrip. Medtem ko sta izpovednosti Central Ceeja in AJ Traceyja dodobra popovsko gumijasti, pa je Berna, še posebej s komadom, v katerem opisuje vse zgube, ravno prav iskren, romantičen, diskreten, skupaj z dopadljivo beatovsko podlago prijeten kot že lep čas ni bil nihče. Rap komad za v okvir. Ocena: 5 LUKE REYVN - Another Life

Če se s predstavitvijo prihajajoče pop veličine res mudi, potem so vsi kazalci usmerjeni proti 20-letniku iz Los Angelesa. Mladeniča soditi po njegovem prvem komadu je sicer nehvaležno. A vseeno se zdi, da je Luke Reyvn prej kot zimzeleno dolgočasni Avril Lavigne podoben hiperčustvenemu Adamu Lambertu. Another Life je zelo šablonska kvazi rockovska razpaljotka, ki se namesto z zvokom premišljeno rohneče kitare hrani na precej bolj pastificiranem beatu. Za Lukeovo nadaljno usodo bo najbolj odločilna njegova vokalna ekshibicija. Za zdaj jo lahko, enako kot Another Day, ocenimo kot zadostno. Ocena: 2,5 FKJ FT. SANTANA - Greener

Vincent Fenton aka French Kiwi Juice je razred zase. Sploh je bil take vrste Francozov istoimenski albumski prvenec, izdan leta 2017. Tip je res losan. Pa ne zato, ker pretežno nastopa sam (obkrožen z nekaj 10 kg uporabne tehnike) tako kot Ed Sheeran, Tash Sultana ali pa Jon Vitezič. FKJ je resnično hud muzični možgan, ki se kitare loteval šele v planu B ali pa celo v planu C. Ob tem, da njegove vibracije zlahka zaidejo do jazza, in če je treba nato takoj nazaj v psihadelijo, pa spet v funk, skratka kamor piha – FKJ obvlada vse zvočno-jadralske veščine. Nič čudnega ni, da ga je z nastopom v njegovi novi uspešnici Greener (boljšega naslova niti ni bi bilo možno najti, kaj) posvetil legendarni kitarist Carlos Santana. Ok, veteran je popevčico uzurpiral kar malce preveč korajžno. A verjeti je, da ima vse, kar slišimo v pomenljivo večstavčni Greener dober, reklo bi se opojno-zeleni ali meditativni namen. Ocena: 3,5 KHALID - Skyline

