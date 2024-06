Iz Velenja direktno na Ibizo

House vibracije navdihujejo ali pa sproščajo, ali pač oboje. Monomov zadnji albumski zamah deluje v obe nakazani smeri. Še več. Zvok, ki ga je veteranski velenjski producent zavedel na svoj že 24. zaporedni solo album, lahko služi kot dopadljivo potovalno spremstvo, se pa ob desetercu posnetkov brez obotavljanja z lahkoto razplešemo, nemara ob House Deluxeu užitkarsko povadimo, če nam danes matični fitnes ne bo uspelo ujeti odprtega. Produkcijski gabariti so, pa saj je pri Monomu to običajno, docela stabilni. Medtem ko je maksimalni ritmični razpon dosega vsega 13 beatov na sekundo (razlike). Iz te priložnostne enačbe je izvzeta edina počasnejša, zaradi jazzovske ornamentike pa nič manj pisana kompozicija Crazy Lazy. Slednjo kot kot 7. zaporedno producent vsesmerno vrtinči na 76. udarcih v okviru šestdesetih sekund. Koherentnost in stabilnost zvočne slike v prav nobenem komadu ne popuščata. Stane Špegel na svojih zaključnih projektih navadno ne romantizira, tudi tokrat ne. Ko je kos začetno konceptualno vrezan, mu avtorjev pripovedni naklep strumno sledi. Monomova dejanska kreativnost na tem, recimo mu kar produkcijskemu monobloku, zato izstopi, vcveti še bolj dišeče. In ga imamo. Tempomat za nabiranje kilometrov ali nabiranje mišične mase je že davno vklopljen. Enako pa velja tudi za primer, ko poslušalec želi zdrsniti v chil-out modul. Tudi ta naj bo enakomeren, brez pretresov. Hipno meditativno stanje ali lahkotno poplesavanje najlažje izzovemo ravno na ta način. Mavrica med deep-houseom in progresivno vrsto istega elektronskega plesnega žanra je tako, v Špeglovem prepoznavnem, tj. bolj resnem poetičnem naklonu, sklenjena. Uvodno ultra-hitično Take Me To Paradise zapoje Natalya Sedekova, ukrajinska vokalistka delujoča v Berlinu, dodatna pihala in celo trobento je za Monoma posnel pevkin najstniški sin Taras. Album House Deluxe je bil ustvarjen robu Sončnega parka, lučaj od struge reke Pake - in to z namenom, da nas preseli na Baleare. Misija opravljena.

Ocena: 5