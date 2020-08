Izbor za Pesem Evrovizije s sestrskim šovom v Združenih državah Amerike

Nova ameriška verzija tekmovanja za najboljšo pesem se bo zgodila že leta 2021 in bo na odru gostila predstavnike posameznih zveznih držav. Američani bodo k sodelovanju povabili že uveljavljene superzvezdnike ter tudi amaterske izvajalce, ki jih javnost še ni imela priložnosti spoznati. Profesionalni glasbeniki se bodo združili in oblikovali Akademijo ameriškega izbora za najboljšo pesem, ki bodo skupaj s širokim občinstvom izbrali predstavnike vsake od petdesetih držav, ki bodo na tekmovanju tudi sodelovale. Nastop na odru ameriškega izbora lahko izvede posameznik, duet ali skupina v skupnem številu največ šestih predstavnikov.

Evropska verzija Evrovizije vsako leto pritegne več milijonov gledalcev, kar 182 milijonov si jih je ogledalo tekmovanje leta 2019. Seveda pa vsako leto postreže tudi s številnimi hiti, svetu pa je dala velika glasbena imena kot so ABBA in Celine Dion. Martin Österdahl, izvršni producent izbora za Pesem Evrovizije je razložil: ''Zapuščina evrovizijske pesmi je dolga 65 let, njena mednarodna priljubljenost pa je še zmeraj v vzponu.''

''Čas je, da tudi Amerika okusi ta spektakel, čeprav ob sestrskem tekmovanju, imenovanem 'American Song Contest'. Ljubezen do glasbe je univerzalna, praznovanje glasbe v različnih glasbenih žanrih in stilih lahko preseže meje in združi ljudi,'' je še dodal vodilni ustvarjalec programa. Ob tem je izrazil da je navdušen, da so našli prave partnerje, ki jim lahko ponudijo dogajanje, ki bo dalo tudi ameriškim gledalcem priložnost, da se v tekmovanje zaljubijo in doživijo to izkušnjo.

Producent ameriške verzije tekmovanja, Anders Lenhoff pa je svoje doživljanje opisal tako: ''Samo predstavljajte si, da bi bila glasba olimpijski šport in bi se lahko združili glasbeniki s celega sveta in tako tekmovali za zlato medaljo. To je Pesem Evrovizije. Nihče ni izločen iz tekme za zlato.''

Datum izbora v Združenih državah Amerike še ni znan, zgodil pa se bo po Pesmi Evrovizije, ki se bo odvijala maja 2021 v nizozemskem Rotterdamu.