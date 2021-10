Izgubljeni album Davida Bowieja po 20 letih z uradno izdajo

Koproducent albuma Mark Plati je album Toy označil za "trenutek v času, ujet v jantar veselja, ognja in energije. To je zvok ljudi, ki so srečni, da lahko igrajo glasbo". Na albumu, ki je bil leta 2000 posnet na Manhattnu, so znova predstavljene pesmi, med katerimi so Bowiejev debitantski singel Davie Jones With the King Bees , Liza Jane ; tretji singel You've Got a Habit of Leaving in Silly Boy Blue z istoimenskega glasbenikovega albuma iz leta 1967.

Skupaj s svojo skupino – Plati, Sterling Campbell , Gail Ann Dorsey , Earl Slick , Mike Garson , Holly Palmer , Emm Gryner , Lisa Germano , Gerry Leonard in Cuong Vu – je želel posneti album "stare šole" z glasbeniki, ki so igrali v živo, da bi kar najbolje izkoristil izkušeno skupino, ki jo je sestavil za svoj nastop na Glastonburyju leta 2000.

Bowiejeva zamisel za 23. album se je porodila leta 1999, ko je v epizodi oddaje VH1 Storytellers prvič po 30 letih izvedel skladbo Can't Help Thinking About Me .

Toda izdaja se je zavlekla in na koncu ustavila zaradi konfliktov pri založbi EMI/Virgin. Medtem je Bowie začel pripravljati nov "eksperimentalen" album. Visconti je pozneje dejal, da je Bowieja "strašno prizadela" zavrnitev izdaje albuma Toy, zaradi česar naj bi tudi zapustil založbo. Album Heathen je leta 2002 izšel pri Bowiejevi lastni založbi ISO Columbie Records.

Na albumu Heathen sta se pojavili na novo posneti skladbi Uncle Floyd in Afraid, druge pesmi z albuma Toy pa so izšle kot stranski singli tega albuma in so bile vključene v "deluxe" različico kompilacijskega albuma Nothing Has Changed, ki je izšla leta 2014. Različica albuma je leta 2011 pricurljala v javnost, potem ko je nek Avstralec na eBayu prodal kopijo albuma, ki je bila nato naložena na spletne strani za izmenjavo datotek.

Album bo končno uradno izšel 26. novembra kot del novega kompleta David Bowie 5: Brilliant Adventure (1992–2001) skupaj s tehnično izboljšanimi različicami albumov Black Tie White Noise, The Buddha of Suburbia, Outside, Earthling, Hours, koncertnim albumom BBC Radio Theatre, London, 27. junija 2000, in kompilacijo raritet Re:Call 5.