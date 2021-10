Izjemna premierna albumska stvaritev pevke iz Arkansasa

Stalni pevkini karierni in z njimi tudi slogovni obhodi in obvozi so kar lepo medli. Zdaj smo Yebbo srečali kot izposojeno vokalistko v soul uspešnici, kasneje v popevki, ki jo je predstavil jazzovski pianist, nato je v odličnem songu podprla Eda Sheerana. Izjemno nadarjena 26-letnica iz Arkansasa z biserno čistim in vpadljivo dinamičnim glasom je naposled z dvema interpretacijama pristala na solo albumu Late Night Feelings (2019) producenta Marka Ronsona, ki je med drugim znan kot tvorec prvega albuma večne Amy Winehouse. Ronson zdaj isto vlogo prevzema na premiernem enournem delu Yebbe. Tudi če Ronsonov vedno premišljen zvočno-dizajnerski prijem pustimo ob strani, album Dawn navduši zaradi dopadljive igrive melodično-slogovno močno diverzificirane vsebine. Pri tem krovna oznaka ali, celo bolje, odgovor na vprašanje, katere sorte pevka je Yebba, ostaja "pop". Pa vendar pop, ki se občasno zliva v R&B, obenem pa je peščica skrajno organsko izvedenih ritmičnih zasukov zelo blizu nubluesovskim, če ne kar jazzovskim shemam ali pa gradivo zavibrira po retro oziroma podobno Adele. Yebbin pop se v nekaj obrazilih iztiri celo v gospel in prispe v vokalno gnan dramatičen, mestoma kar eksperimentalno sanjav misterij. A še vedno smo prav tu ‒ pop. In če nazaj prikličem Ronsona, Dawn kot celota postane res idealen album za zrela, kakovosti vajena in včasih še vedno nagajiva ušesa. Yebba in Ronson sta nenazadnje v dveh songih čudovito uporabila tudi gostujoča raperja, A$AP Rockyja in Smina. Kot nenaključna posledica se izpostavi tudi dejstvo, da ima Yebba na trenutno najuspešnejšem fonogramu, to je na Drakevem albumu Certified Lover Boy, posebno solistično točko, balado, v kateri nastopi in ki se za nameček tudi imenuje po njej (Yebba’s Heartbreak). Za kratek degustacijski meni priporočam songe Stand, Far Away in Distance. Velika pohvala.

Ocena: 5