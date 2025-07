Izpoved o neizbrisnem pečatu ljubezni, ki zareže kot tetovaža

Nekdanja tekmovalka priljubljenega šova Slovenija ima talent Lara Žgajnar predstavlja Tatu - novo skladbo, s katero je, kot pravi, poglobila svoj glasbeni izraz. Gre za intimno poetično izpoved o neizbrisnem pečatu ljubezni, ki se kot tetovaža zareže v telo in srce.

Kljub odsotnosti preplet diha, spominov in bolečine, ki ustvarja sliko odnosa, še vedno živi – v mislih, v tišini, v vsakem gibu, pravi Lara. S skladbo raziskuje, kako nas lahko zaznamuje ljubezen, še posebej skrita in prepovedana. Avtor aranžmaja je glasbenik Bort Ross. Besedilo je nastalo pod peresom glasbenice Lare Poreber in Lare Žgajnar. Za novo skladbo predstavlja tudi videospot, ki z naravo v ospredje postavlja strasten odnos med igralcema.

Žgajner se je v polfinalu šova predstavila s pesmijo Never Enough, kmalu zatem pa izdala svoj prvi singel Če odšel boš kdaj z njo.