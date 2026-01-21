Izrael bo na letošnji Evroviziji na Dunaju zastopal Noam Bettan

O udeležbi Izraela na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije je sicer potekala večmesečna razprava. Da bo Izrael lahko sodeloval na evrovizijskem tekmovanju, so članice Evropske radiodifuzne zveze (EBU) sklenile v začetku decembra v okviru generalne skupščine v Ženevi. Javne radiotelevizije na Islandiji, Irskem, Nizozemskem, v Sloveniji in Španiji pa so napovedale, da bodo tekmovanje bojkotirale zaradi izraelske politike na območju Gaze.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Noam Bettan je po poročanju medijev sodelovanje na glasbenem tekmovanju opisal z besedami: "To je, kot bi se podal v levji brlog". Izraelske kandidatke so bile namreč v minulih letih deloma deležne sovražnosti in bile izžvižgane. Izraelska predstavnica Juval Rafael je lani na tekmovanju v švicarskem Baslu ob prepričljivi podpori občinstva zasedla drugo mestu. Letos bodo v veljavi nova pravila glasovanja, ki določajo, da imajo glasovi občinstva manjšo težo, vloga žirije pa je okrepljena.

Pop pevec Bettan, ki prihaja iz predmestja Tel Aviva, je že izdal svoj album. Po poročanju medijev sta njegova starša iz Francije in Bettan veliko pesmi poje v francoščini.