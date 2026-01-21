Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Izrael bo na letošnji Evroviziji na Dunaju zastopal Noam Bettan

Tel Aviv, 21. 01. 2026 12.25 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
K.Z. STA
Noam Bettan

Izrael bo na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije na Dunaju zastopal Noam Bettan. 27-letni Bettan je zmagal v finalu televizijske oddaje Hakochav Haba (Prihodnja zvezda). Pesem, s katero bo nastopil, bo po navedbah izraelskih medijev izbrana marca.

O udeležbi Izraela na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije je sicer potekala večmesečna razprava. Da bo Izrael lahko sodeloval na evrovizijskem tekmovanju, so članice Evropske radiodifuzne zveze (EBU) sklenile v začetku decembra v okviru generalne skupščine v Ženevi. Javne radiotelevizije na Islandiji, Irskem, Nizozemskem, v Sloveniji in Španiji pa so napovedale, da bodo tekmovanje bojkotirale zaradi izraelske politike na območju Gaze.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Noam Bettan je po poročanju medijev sodelovanje na glasbenem tekmovanju opisal z besedami: "To je, kot bi se podal v levji brlog". Izraelske kandidatke so bile namreč v minulih letih deloma deležne sovražnosti in bile izžvižgane. Izraelska predstavnica Juval Rafael je lani na tekmovanju v švicarskem Baslu ob prepričljivi podpori občinstva zasedla drugo mestu. Letos bodo v veljavi nova pravila glasovanja, ki določajo, da imajo glasovi občinstva manjšo težo, vloga žirije pa je okrepljena.

Preberi še Bo Izrael zmagovalec letošnje Evrovizije?

Pop pevec Bettan, ki prihaja iz predmestja Tel Aviva, je že izdal svoj album. Po poročanju medijev sta njegova starša iz Francije in Bettan veliko pesmi poje v francoščini.

Preberi še V sklopu Evrovizije letos prvič tudi turneja po evropskih mestih

Letos bo na tekmovanju za pesem Evrovizije sodelovalo 35 držav. Žreb je določil, da se bo Izrael predstavil v prvem polfinalu 12. maja. Drugi polfinale bo 14. maja, finale pa 16. maja.

evrovizija izrael noam bettan glasba tekmovanje

'Strast in moč žensk v glasbi ne poznata meja'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Min1Gun
21. 01. 2026 13.33
Koga k.... briga sploh to???
Odgovori
0 0
Pajo_36
21. 01. 2026 13.30
A je služil v IDF in bil na Gaza safariju? Zihr, vsak tale gre. Absolutno ne moreš verjet, kako so oprani, ko jih poslušaš. PA to nisem poslušal samo z ene strani. Oni res mislijo, da so Palestinci res nižja rasa. Tako nevredna, kot so bili Židje za naciste. Groza, kaj se to dogaja. Seveda niso vsi isti. 3/4 Tel Aviva, k so malo naprednejši in liberalni ljudje se resno ne strinja s tako politiko že vsaj 80 let. Drgač pa kero plastik fantastik kulturo to promovirajo teli Izraelci in Američani, če ni plastična muzika, je pa palstika v faci....res uau.
Odgovori
0 0
GMajky
21. 01. 2026 13.27
Pa koga se brigajo teli freakshow-erji? nehite nabijat o tem, skoda cajta in placa med novicam!!!
Odgovori
+1
1 0
potepuhko
21. 01. 2026 13.23
Slovenija ne bo nastopila, bo pa zato na EUROviziji nastopila država izven Evrope. Res pomembna informacija da jo je potrebno deliti. A res ne najdete boljše teme
Odgovori
+2
2 0
Darko32
21. 01. 2026 13.31
Pravilno, da SLovenija več ne nastopa, ker je to z EVROVIZIJO ničvredno prireditev ,ki je izključno politične narave in nič drugega. Izrael ne sme in ne more tekmovati v tej skupini, ker ni del EU. Ne mešati zgodovino zraven. POglejmo lepo zemljepis in bo vse jasno. Zato vse reklame, katere se bodo vrtele v času te EU bodo v bistvu imele negativno reklamo.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Norveški as pričakuje deklico
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
zadovoljna
Portal
Sta Tim Novak iz Kmetije in njegova Tina še skupaj?
Privlačna 26-letnica zanikala govorice o razmerju s slavnim pevcem
Privlačna 26-letnica zanikala govorice o razmerju s slavnim pevcem
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
Top 3 romantična doživetja za pare
Top 3 romantična doživetja za pare
vizita
Portal
7 živil, ki lahko naravno podpirajo delovanje jeter
Tej hrani bi se starostniki morali izogibati
Tej hrani bi se starostniki morali izogibati
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
cekin
Portal
Dobitek 5+0: koliko bo prejel srečnež?
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
Kdo so iranski 'aghazadeh'?
Kdo so iranski 'aghazadeh'?
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
moskisvet
Portal
Toyota predstavlja najmočnejši Land Cruiser doslej
V morju sta se predala strasti
V morju sta se predala strasti
NASA pred velikim izzivom: na Luni želi zgraditi to
NASA pred velikim izzivom: na Luni želi zgraditi to
Umrl je človek, ki je zaznamoval vaše otroštvo
Umrl je človek, ki je zaznamoval vaše otroštvo
dominvrt
Portal
Princ William razkril skrivnost iz spalnice
Zato orhideji odpadejo cvetovi
Zato orhideji odpadejo cvetovi
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
okusno
Portal
Sladica iz dveh sestavin, ki jo te dni vsi pripravljajo
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Idealna izbira za dneve, ko nimate ideje, kaj skuhati
Idealna izbira za dneve, ko nimate ideje, kaj skuhati
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
voyo
Portal
Zaveza
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469