Izrael predstavil svojo evrovizijsko pesem

Juval Raphael je 7. oktobra 2023 preživela napad palestinskega islamističnega gibanja Hamas na glasbeni festival Nova. Balada, ki jo bo zapela, pripoveduje o premagovanju bolečih izkušenj.

Pevka je napad na festival Nova, ki je zahteval več kot 370 smrtnih žrtev, preživela, ker se je več ur skrivala pod kupom trupel. Pesem se subtilno navezuje na dogodke 7. oktobra. Videospot prikazuje mlade v zelenju gozda in travnika. "New day will rise. Life will go on / Prišel bo nov dan. Življenje se bo nadaljevalo", poje pevka.