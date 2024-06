Izrael želi sodelovati na Evroviziji 2025, upajo na 'manj drame in več miru'.

Tišjo Evrovizijo, manj drame in več miru. To si želi izraelska televizija KAN, ki je izrazila željo po sodelovanju na prihodnji Evroviziji. Sedaj je na vrsti Evropska radiodifuzna zveza, ki se mora odločiti, ali bo državi sodelovanje omogočila. Množice glasnih protestnikov in celo nekateri nastopajoči so sicer že med letošnjo Evrovizijo jasno poudarili, da se s prisotnostjo Izraela v času vojne v Palestini ne strinjajo.