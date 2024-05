Izraelka se je v videu ponorčevala iz publike, ki jo je izžvižgala

Čeprav je preboj izraelske predstavnice v evrovizijski finale nekatere močno razjezil, pa si je Eden Golan na svojo stran pridobila kar nekaj oboževalcev, kar dokazuje preboj na stavnicah, ki so jo takoj po polfinalnem nastopu uvrstile na drugo mesto. Mlado pevko je občinstvo že med vajo izžvižgalo, po uvrstitvi v finale pa so družbena omrežja eksplodirala s komentarji na njen račun.

Mlada pevka je takoj po vaji, kjer je doživela neprijetno presenečenje, v izjavi za javnost nasprotnikom sporočila, da se ne bo predala, saj je ponosna, da lahko zastopa svojo državo. 20-letnico so sicer pred začetkom tekmovanja pozvali, naj spremeni svojo prvotno pesem, ki je nosila naslov October Rain, saj je bila ta v originalu preveč kontroverzna. Mnogi so bili mnenja, da pesem namiguje na Hamasove ugrabitve in ubijanja Izraelcev, zato so naslov spremenili v Hurricane, kar je odobril EBU. Pevkina ekipa je razkrila, da je Golan zaradi groženj, ki so se vse od njenega prihoda na Švedsko vrstile zoper izraelsko delegacijo, večino časa preživela v svoji hotelski sobi.