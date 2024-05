Izraelska evrovizijska ekipa sotekmovalce obtožila 'sovraštva'

Izraelska delegacija, ki je na tekmovanju za pesem Evrovizije zastopala svojo državo, se je morala soočiti s sovraštvom brez primere, ki so ji ga izkazale druge države in njihovi udeleženci tekmovanja, je zatrdila nacionalna radiotelevizija. Letošnji dogodek so zasenčili politično ozadje in protesti, ki so spremljali tekmovanje.

Čeprav se je tekmovanje za pesem Evrovizije zaključilo, pa incidenti in ozadje, ki je spremljalo tekmovanje, še vedno burijo duhove. Ogenj je znova podžgala izjava, ki jo je za BBC podal tiskovni predstavnik izraelske televizijske mreže Kan, v njej pa je ostale države, ki so se pojavile na Evroviziji, obtožil protiizraelskega vedenja.

Izrael je s pesmijo Hurricane zastopala 20-letna Eden Golan. FOTO: AP icon-expand

"Letos se je morala izraelska delegacija soočiti z ogromnim pritiskom in izkazovanjem sovraštva brez primere, predvsem s strani drugih delegacij in umetnikov, javno in kolektivno, zgolj zaradi preprostega dejstva, da smo Izraelci in da smo bili tam," je dejal. "Vendar pa je delegacija ves čas potovanja ohranjala dostojanstven in spoštljiv odnos do umetnikov in drugih delegacij ter si prizadevala za spodbujanje enotnosti okoli glasbe ob spoštovanju pravil tekmovanja, kar pa ne velja za druge delegacije," je še poudaril. Kmalu po finalu se je v izjavi odzvala tudi EBU, ki tekmovanje organizira, v izjavi pa je opozorila, da nekatere delegacije na dogodku "niso spoštovale duha pravil", ne da bi navedli katero koli državo.

Izraelska delegacija je bila prav tako deležna kritik drugih držav, med njimi irske predstavnice Bambie Thug, ki je opozorila, da je prav izraelska televizija spodbujala sovraštvo proti njim. Drugi udeleženci, vključno z nizozemsko ekipo, so obtožili izraelsko delegacijo, da jih je snemala in brez njihovega dovoljenja objavljala posnetke na spletu. Izrael je na prireditvi v Malmöju na Švedskem zastopala pevka Eden Golan, ki je bila deležna mešanice žvižgov in vzklikov občinstva. Zasedla je peto mesto. "Kljub nemogočim izzivom je Eden Golan odlično opravila z nalogo in si prislužila spoštovanje, prejete točke evropskega občinstva pa govorijo same zase," se je še glasila izjava izraelske televizije, v njej pa so poudarili, da na Eden ne bi mogli biti bolj ponosni.