Izraelska predstavnica na Evroviziji: Vadila sem, kako je biti izžvižgana

Kljub nasprotovanju se bo največjega glasbenega tekmovanja v Evropi udeležila tudi predstavnica Izraela. Letos bo to pevka Yuval Raphael, ki ni nikoli sanjala o tem, da bi nastopala na Evroviziji, a je ponosna, da je bila izbrana, da zastopa svojo državo. Kot je povedala za BBC, se bo med svojim nastopom osredotočila na glasbo, čeprav se zaveda, da se mnogi ne strinjajo, da je upravičena do sodelovanja.

OGLAS

Yuval Raphael ni niti sanjala, da bi kdaj stala na evrovizijskem odru. Zadnji večji dogodek, ki se ga je udeležila, je bil Nova festival v Izraelu, kjer so jo skoraj ubili. 7. oktobra 2023 je pobegnila pred streli skrajnežev, ki so vdrli na prizorišče, in bila na koncu ena od 11 preživelih, ki so se skupaj skrivali v nekem zaklonišču ob poti, kjer so jih odkrili, do prihoda reševalcev pa je osem ur ležala pod trupli umrlih in se pretvarjala, da je tudi ona mrtva.

Izrael bo letos na Evroviziji zastopala Yuval Raphael. FOTO: Profimedia icon-expand

S petjem se je profesionalno začela ukvarjati po napadu. "Želela sem si biti srečna in razumeti darilo, ki sem ga dobila, ko sem preživela. Doživeti več stvari, biti srečna in živeti polno," je povedala 24-letnica, ki bo s pesmijo New Day Will Rise s šrapneli v nogi nastopila v drugem polfinalu.

Kot narekujejo pravila Evropske radiodifuzne zveze (EBU), ki je organizator tekmovanja, izražanje političnih prepričanj ni dovoljeno, zato mlada Izraelka med tekmovanjem ne bo smela govoriti o tem, kaj je preživela na festivalu, a je že podala izjavo za Združene narode, sprijazniti pa se je morala tudi z nasprotovanji, da njena država sodeluje na Evroviziji. Generalni direktor irske nacionalke RTE, Kevin Bakhurst, je EBU pozval k diskusiji o izraelski udeležbi na letošnji Evroviziji, podprli pa sta ga tudi španska in slovenska nacionalna televizija. Pred tednom je več kot 70 nekdanjih tekmovalcev podpisalo pismo organizatorju, v katerem so pozvali, naj prepove sodelovanje Izraelu zaradi vojne v Gazi, kjer je bilo v napadih ubitih več kot 52 800 civilistov.

V preteklih letih se je že zgodilo, da so bile določene države zaradi političnih razlogov izključene iz tekmovanja. Leta 2021 se je to zgodilo Belorusiji zaradi preveč političnega nastopa, leto pozneje pa so prepovedali nastop Rusiji, razlog pa je bila vojna z Ukrajino.

A Raphael se pred nastopom noče ukvarjati z nasprotniki: "Vsak ima svoje mnenje. Vse to skušam pustiti ob strani in se osredotočiti na najpomembnejšo stvar. Letošnji slogan tekmovanja je Združeni v glasbi in zato smo prišli."

Organizatorji so se na nestrinjanje z izraelskim sodelovanjem odzvali z izjavo, v kateri so zapisali, da razumejo zaskrbljenost nad trenutno situacijo na Bližnjem vzhodu, a vztrajajo, da morajo sodelujoči zagotoviti, da Evrovizija ostane univerzalen dogodek, ki skozi glasbo spodbuja sodelovanje, raznolikost in vključenost.

Izraelski oboževalci, ki bodo odpotovali spodbujat svojo predstavnico, so od izraelskega Sveta za nacionalno varnost že prejeli navodila, da ne smejo nositi judovskih ali izraelskih simbolov, izraelska delegacija pa se je zaradi nestrpnosti že pritožila organizatorju. "Občasno je bilo strašljivo, počutili smo se celo neprijetno, a se opominjam, zakaj sem prišla in da je moja agenda širiti čim več ljubezni in biti v ponos svoji državi," je za BBC povedala Raphael.