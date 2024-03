Izraelska televizija sporočila, da je EBU odobrila njihovo evrovizijsko pesem.

Konec februarja je Izrael namignil, da ne bo sodeloval na tekmovanju, če organizatorji zavrnejo njegovi izbrani pesmi October Rain in Dance Forever , ki naj bi se nanašali na žrtve Hamasovega napada na južni Izrael 7. oktobra, kar je privedlo do vojne v Gazi. Evrovizijska pravila sicer prepovedujejo politične vsebine. Izrael je nato sporočil, da so avtorje besedil pozvali, naj ga spremenijo.

Izvirno besedilo za October Rain, ki drugim vključuje vrstici "ni več zraka za dihanje" in "bili so dobri otroci, prav vsak izmed njih", je televizija Kan objavila na svoji spletni strani. Pesem Hurricane ima enako glasbo kot October Rain, vendar drugačno besedilo, so pojasnili prijavitelji.

Izrael je leta 1973 kot prva neevropska država vstopil na Evrovizijo, njegovo sodelovanje in gostiteljstvo prireditve pa sta vedno naletela na polemike. Leta 2019 je islandska skupina Hatari, ki je pred tem izzvala premierja Benjamina Netanjahuja na tekmo nordijskih ljudskih rokoborb, med štetjem glasov v Tel Avivu podala propalestinske izjave. Organizatorji so kritizirali tudi ameriško pop ikono Madonno, potem ko so njeni plesalci prekršili pravila politične nevtralnosti z nošenjem izraelskih in palestinskih zastav na svojih kostumih.

Priprave na letošnje tekmovanje, ki bo maja na Švedskem, potekajo v ozadju vojne, ki jo je sprožil napad Hamasa, kar je po uradnih podatkih povzročilo smrt okrog 1160 ljudi v Izraelu. Skrajneži so zajeli tudi približno 250 talcev, 130 jih je še vedno zaprtih v Gazi, čeprav naj bi jih bilo 31 mrtvih, so sporočili izraelski uradniki. Glede na podatke ministrstva za zdravje na ozemlju, ki ga vodi Hamas, je bilo v izraelskem vojaškem odzivu ubitih najmanj 30.800 ljudi v Gazi.