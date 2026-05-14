Izraelska televizija z neslano šalo o Hrvaticah: Ko pretiravaš s tetovažami

"To se zgodi, ko pretiravaš s tetovažami," je po polfinalnem nastopu hrvaških evrovizijskih predstavnic Lelek na Instagram zapisala izraelska javna televizija KAN in se neslano pošalila na račun videza pevk. "Motijo nas komentarji izraelske televizijske postaje KAN, v katerih so se posmehovali naši kulturi in žrtvam zatiranih katoliških žensk."
"Še posebej zaskrbljujoče pa je posmehovanje ženskam, ki pojejo o ženski bolečini in trpljenju, in hkrati popolna odsotnost empatije in spoštovanja do trpljenja drugih," so na Instagramu še zapisale pevke, ki so navdih črpale iz zgodovinske tradicije tetoviranja hrvaških katoličank med osmansko vladavino.
Uro po tem, ko so Hrvatice izpostavile neprimernost komentarja izraelske televizije, je objava izginila z družbenega omrežja. Sledilo je opravičilo: "Namen ni bil žaliti hrvaške delegacije ali hrvaške javnosti. Opravičujemo se za objavo, opravičili se bomo tudi vodji hrvaške delegacije." KAN je sicer med prvim polfinalnim večerom na družbenih omrežjih objavil vrsto "lahkotnih" šal na račun drugih nastopajočih.
Vstopnico za veliki finale sta v prvem večeru osvojila tako Hrvaška kot Izrael.
Sicanje je bila starodavna tradicija tetoviranja med katoliškim prebivalstvom v Bosni in Hercegovini ter delih Hrvaške med osmansko vladavino. Ženske so si na roke, prsi ali čelo tetovirale krščanske simbole, kot so križi, z namenom, da bi se zaščitile pred nasilnim spreobračanjem v islam ali ugrabitvami, saj so tetovaže služile kot trajno znamenje njihove verske pripadnosti, ki je ni bilo mogoče odstraniti.
Osmanska vladavina na Balkanu je trajala več stoletij, od 14. do začetka 20. stoletja. To obdobje je močno zaznamovalo demografsko, kulturno in versko podobo regije. Uvedba islama, spremembe v upravni strukturi, razvoj specifične arhitekture in vpliv na lokalne običaje so oblikovali edinstveno mešanico vzhodnih in zahodnih vplivov, ki so še danes vidni v jeziku, kulinariki in družbenih normah teh držav.
Pesem Evrovizije je mednarodno glasbeno tekmovanje, ki ga organizira Evropska radiodifuzna zveza (EBU) in poteka vsako leto od leta 1956. Tekmovanje je nastalo kot projekt za spodbujanje čezmejnega sodelovanja in kulturne izmenjave med evropskimi državami po drugi svetovni vojni. Danes velja za enega najbolj gledanih televizijskih dogodkov na svetu, ki državam omogoča predstavitev lastne kulture in glasbene ustvarjalnosti na globalnem odru.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.