Izraelska televizija z neslano šalo o Hrvaticah: Ko pretiravaš s tetovažami

"To se zgodi, ko pretiravaš s tetovažami," je po polfinalnem nastopu hrvaških evrovizijskih predstavnic Lelek na Instagram zapisala izraelska javna televizija KAN in se neslano pošalila na račun videza pevk. "Motijo nas komentarji izraelske televizijske postaje KAN, v katerih so se posmehovali naši kulturi in žrtvam zatiranih katoliških žensk."

"Še posebej zaskrbljujoče pa je posmehovanje ženskam, ki pojejo o ženski bolečini in trpljenju, in hkrati popolna odsotnost empatije in spoštovanja do trpljenja drugih," so na Instagramu še zapisale pevke, ki so navdih črpale iz zgodovinske tradicije tetoviranja hrvaških katoličank med osmansko vladavino.

Uro po tem, ko so Hrvatice izpostavile neprimernost komentarja izraelske televizije, je objava izginila z družbenega omrežja. Sledilo je opravičilo: "Namen ni bil žaliti hrvaške delegacije ali hrvaške javnosti. Opravičujemo se za objavo, opravičili se bomo tudi vodji hrvaške delegacije." KAN je sicer med prvim polfinalnim večerom na družbenih omrežjih objavil vrsto "lahkotnih" šal na račun drugih nastopajočih.

Vstopnico za veliki finale sta v prvem večeru osvojila tako Hrvaška kot Izrael.