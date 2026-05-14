Glasba

Izraelska televizija z neslano šalo o Hrvaticah: Ko pretiravaš s tetovažami

Dunaj, 14. 05. 2026 11.04 pred 46 minutami 1 min branja 11

Avtor:
E.M.
Izraelska televizija s šalo o hrvaškem nastopu

Naši južni sosedi so letos v boj za kristalni mikrofon poslali žensko zasedbo Lelek, ki je v prvem polfinalnem večeru na evrovizijskem odru pričarala dramatičen nastop. Čeprav je točka navdušila marsikaterega gledalca, je izraelska javna televizija KAN priložnost izkoristila za neslano šalo na račun videza nastopajočih. Te so navdih za odrske oprave in masko črpale iz zgodovinske tradicije tetoviranja hrvaških katoličank med osmansko vladavino.

"To se zgodi, ko pretiravaš s tetovažami," je po polfinalnem nastopu hrvaških evrovizijskih predstavnic Lelek na Instagram zapisala izraelska javna televizija KAN in se neslano pošalila na račun videza pevk. "Motijo nas komentarji izraelske televizijske postaje KAN, v katerih so se posmehovali naši kulturi in žrtvam zatiranih katoliških žensk."

 "Še posebej zaskrbljujoče pa je posmehovanje ženskam, ki pojejo o ženski bolečini in trpljenju, in hkrati popolna odsotnost empatije in spoštovanja do trpljenja drugih," so na Instagramu še zapisale pevke, ki so navdih črpale iz zgodovinske tradicije tetoviranja hrvaških katoličank med osmansko vladavino.

Uro po tem, ko so Hrvatice izpostavile neprimernost komentarja izraelske televizije, je objava izginila z družbenega omrežja. Sledilo je opravičilo: "Namen ni bil žaliti hrvaške delegacije ali hrvaške javnosti. Opravičujemo se za objavo, opravičili se bomo tudi vodji hrvaške delegacije." KAN je sicer med prvim polfinalnim večerom na družbenih omrežjih objavil vrsto "lahkotnih" šal na račun drugih nastopajočih.

Vstopnico za veliki finale sta v prvem večeru osvojila tako Hrvaška kot Izrael.

Razlagalnik

Sicanje je bila starodavna tradicija tetoviranja med katoliškim prebivalstvom v Bosni in Hercegovini ter delih Hrvaške med osmansko vladavino. Ženske so si na roke, prsi ali čelo tetovirale krščanske simbole, kot so križi, z namenom, da bi se zaščitile pred nasilnim spreobračanjem v islam ali ugrabitvami, saj so tetovaže služile kot trajno znamenje njihove verske pripadnosti, ki je ni bilo mogoče odstraniti.

Osmanska vladavina na Balkanu je trajala več stoletij, od 14. do začetka 20. stoletja. To obdobje je močno zaznamovalo demografsko, kulturno in versko podobo regije. Uvedba islama, spremembe v upravni strukturi, razvoj specifične arhitekture in vpliv na lokalne običaje so oblikovali edinstveno mešanico vzhodnih in zahodnih vplivov, ki so še danes vidni v jeziku, kulinariki in družbenih normah teh držav.

Pesem Evrovizije je mednarodno glasbeno tekmovanje, ki ga organizira Evropska radiodifuzna zveza (EBU) in poteka vsako leto od leta 1956. Tekmovanje je nastalo kot projekt za spodbujanje čezmejnega sodelovanja in kulturne izmenjave med evropskimi državami po drugi svetovni vojni. Danes velja za enega najbolj gledanih televizijskih dogodkov na svetu, ki državam omogoča predstavitev lastne kulture in glasbene ustvarjalnosti na globalnem odru.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Inred
14. 05. 2026 11.42
Kaj pa rinete na Evrovizijo 😄
Odgovori
-2
0 2
Kardinal v Kristusu
14. 05. 2026 11.37
Zavračamo vso goyim ideologijo in podpiramo sinove Siona!
Odgovori
+0
2 2
Kardinal v Kristusu
14. 05. 2026 11.35
Svojemu sinu bi dal ime David... Po Davidovi zvezdi! Podpora Izraelu!
Odgovori
-2
3 5
Kardinal v Kristusu
14. 05. 2026 11.34
Izrael se bori za demokracijo in človekove pravice... Je naš zaveznik, podprimo ga!
Odgovori
-1
5 6
Robert Dorfer
14. 05. 2026 11.35
Zate sigurno ja saj očitno nisi človek, za ostale ki so prav ljudi pa itak ne!
Odgovori
-1
1 2
Amor Fati
14. 05. 2026 11.29
Hvalabogu nas ni zraven, ker bi bli spet zadnji.
Odgovori
+2
2 0
boslo
14. 05. 2026 11.50
Razen če bi poslali Salome...
Odgovori
0 0
Kardinal v Kristusu
14. 05. 2026 11.29
Podpora Izraelu!
Odgovori
-1
4 5
Firedancer
14. 05. 2026 11.25
Bolje tattoo kot genocid.
Odgovori
+2
5 3
petb
14. 05. 2026 11.24
Glede na to, da so vsi Izraelci vojni obvezniki, ali je kdo preveril, da niso med nastopajočimi tudi kakšni morilci palestinskih otrok.
Odgovori
-2
3 5
Robert Dorfer
14. 05. 2026 11.31
Saj pa so vsi isti, ni razlike kdor koli je od izraelcev!
Odgovori
-2
2 4
