Izraelu zavrnili že drugo pesem, s katero so želeli sodelovati na Evroviziji

Navdušenci nad Evrovizijo že odštevajo do izbora, ki bo čez slaba dva mesca in pol, a nastop Izraela še vedno visi v zraku. Čeprav so od Evropske radiodifuzne zveze (EBU) pred kratkim dobili potrditev, da bodo lahko nastopili, pa so zdaj na zvezi zavrnili že drugo njihovo pesem, s katero so se želeli predstaviti.

Izrael, ki ga je lani zastopala Noa Kirel in zasedla tretje mesto, je pred časom od EBU dobil zeleno luč za nastop. Številne države so namreč zaradi vojne pozivale k izključitvi omenjene države, a so se na zvezi odločili, da za to ni dovolj trdnih argumentov. "EBU je zavezana zagotoviti, da tekmovanje za pesem Evrovizije ostane nepolitični dogodek, ki z glasbo združuje občinstvo po vsem svetu," so v odgovoru zapisali organizatorji na sedežu EBU v Ženevi in dodali, da gre za tekmovanje izdajateljev televizijskih programov in ne vlad.