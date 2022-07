Izšel bo album s priredbami skladb Leonarda Cohena

Založba Blue Note Records bo jeseni izdala album Here It Is: A Tribute to Leonard Cohen s priredbami 12 Cohenovih skladb. Priredbe bodo med drugim prispevali Norah Jones, James Taylor, Peter Gabriel in Iggy Pop.

Po pisanju revije Rolling Stone bodo priredbe pokrile najrazličnejše skladbe Leonarda Cohena in bodo segale od njegovega prvenca Songs of Leonard Cohen iz leta 1967 do zadnjega albuma You Want It Darker, ki ga je izdal tik pred smrtjo leta 2016.

Leonard Cohen FOTO: Mimi Inhof

Prva pesem, ki jo je že mogoče slišati, je Coming Back to You. S Cohenove plošče Various Position iz leta 1984 jo je priredil ameriški kantavtor Taylor. Album je produciral Larry Klein, za spremljevalne glasbenike pa je večinoma izbral takšne, ki delujejo na jazzovskem področju. "Ko me je Larry Klein povabil k sodelovanju pri albumu v čast Leonardu Cohenu, sem takoj sprejel ponudbo," je v izjavi povedal Taylor. Po njegovih besedah je Klein "izvrsten producent odličnih posnetkov" in dober prijatelj, tako kot skoraj vsi v njegovi generaciji tudi sam časti Cohena."Ko sem začel iskati lastne glasbene preference, so bile Cohenove pesmi med mojimi najljubšimi in so imele velik vpliv na moj razvoj tekstopisca," je še povedal Taylor.