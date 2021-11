Izšel dolgo pričakovani album Adele

Britanska pevka Adele je po šestih letih izdala nov album, ki ga je po vzoru prejšnjih naslovila s številko oz. starostnim mejnikom, ki ga je dosegla tekom ustvarjanja, tokrat s 30. Pevka, znana po čustvenih baladah, je navdušila že z nedavno izdanim singlom, ki dokazuje, da se 33-letna Adele na glasbeno sceno vrača s svojo prepoznavno energijo.

Pevka Adele je nov album napovedovala že vse od leta 2019, med drugim je oboževalcem sporočila, da bo to album, ki ga bodo določali zvoki bobna in basa. To je bilo tudi leto, ko se je razšla s Simonom Koneckim, direktorjem humanitarne organizacije, s katerim se je leta 2016 stran od oči javnosti poročila, uradno pa ločila letos marca. Iz zveze jima ostaja sin Angelo, čigar skrbništvo si delita.

icon-expand Adele FOTO: Profimedia

Pesmi z novega albuma so zaznamovane z bolečo izkušnjo razpada zakona, iz katerega je, kot je povedala v pogovoru z Oprah Winfrey, izšla močnejša. Nekdanjemu možu je za marsikaj hvaležna, saj se je borila tudi s svojimi demoni in travmami. Med drugim naj bi se šele pred kratkim zbližala s svojim očetom, in sicer tik pred njegovo smrtjo. Dolgo mu je zamerila, da ju je z mamo zapustil, še ko je bila zelo majhna.

Album zvezdnice, ki se je v tabloidih pojavila pred kratkim z znatno vitkejšo postavo, bo klasičen Adelin - klavirsko obarvanemu popu so primešani toni reggaeja, afriške in plesne glasbe. Kljub temu, da so ga oboževalci nestrpno pričakovali, pa pri glasbenih kritikih ni bil ocenjen z najvišjimi ocenami. Iskanje novega zvoka naj bi zmedlo poslušalca, vajenega Adelinega zvoka, in ga pustilo z mešanimi občutki.