Izšla avtobiografija člana Dire Straits

Pri založbi Transworld Digital je izšla avtobiografija ustanovnega člana skupine Dire Straits Johna Illsleyja. Zgodba o glasbenem uspehu skupine, podana v knjigi My Life in Dire Straits, je po zapisu založbe tudi poklon avtorjevemu velikemu prijatelju Marku Knopflerju. Ta je knjigo pospremil s predgovorom.

Dire Straits je v 80. letih minulega stoletja veljala za eno največjih skupin na svetu. Polnila je stadione in prodala na stotine milijonov plošč. Med njihovimi uspešnicami so skladbe Sultans of Swing, Romeo and Juliet, Money for Nothing ter Brothers In Arms, ki so veljale za himne določenih generacij, še danes pa jih predvajajo na radijskih postajah po vsem svetu.

icon-expand Dire Straits FOTO: Instagram

Ustanovni član skupine in basist John Illsley je v svoji knjigi My Life in Dire Straits predstavil zgodbo po navedbah založbe "ene največjih koncertnih skupin v zgodovini rocka". Popisal je pot od skromnih začetkov v londonskih pubih, preko koncertov v delavskih klubih in nastopov z divjimi punkerji, do šovov na najbolj znanih prizoriščih po svetu in na Live Aidu na Wembleyju. A čas je pokazal, da so turneje po svetu in življenje na očeh javnosti terjali svoj davek.

