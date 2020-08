Izšla bo knjiga o skupini Queen skozi objektiv priznanega ameriškega fotografa

Knjigo fotografijQueen: The Neal Preston Photographs bo izdala založba Reel Art Press. Nealu Prestonuje uspelo na turnejah konec 70. let in v prvi polovici 80. let let dokumentirati vzpon legendarne skupine. V knjigi bodo ovekovečeni trenutki s turneje po Severni Ameriki, ki se je imenovala News of the World iz leta 1977, turneje po Južni Ameriki leta 1981 in evropske turneje The Magic Touriz leta 1986, ki je bila tudi zadnja s frontmanom Freddiejem Mercuryjem.