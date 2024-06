Izšla bo kompilacija skladb z nastopa Louisa Armstronga

Izšla bo kompilacija neslišanih skladb Louisa Armstronga. Na njej bodo Armstrongove skladbe, kot sta What a Wonderful World in You'll Never Walk Alone, ki jih poznavalci štejejo med najboljša dela te jazzovske legende, piše britanski The Guardian. Poleg omenjenih, bodo še skladbe The Bare Necessities, Mack the Knife in Hello, Dolly!. Obenem bo na voljo tudi pet še nikoli objavljenih posnetkov s snemanja v živo v studiu BBC 2. julija 1968.