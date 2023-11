Izšla nova pesem Beatlov Now And Then

Nova pesem Beatlov Now And Then , ki jo označujejo kot poslednjo pesem glasbene skupine Beatles, bo izšla več kot 50 let po razpadu skupine. Pesem je v poznih 70. letih preteklega stoletja napisal John Lennon . Po njegovem umoru je Lennonova vdova Yoko Ono posnetek izročila preostalim trem nekdanjim članom skupine: Paulu McCartneyju , Georgeu Harrisonu in Ringu Starru .

Pesem Now And Then je izšla kot dvojna stran A, s prvim singlom skupine Love Me Do iz leta 1962 in naslovnico ameriškega umetnika Eda Ruscha. Konec tedna bo v povezavi s pesmijo objavljen še glasbeni video. 12-minutni dokumentarec v režiji Oliverja Murraya, ki je najbolj znan po biografski miniseriji The Rolling Stones, bo premierno predvajan na YouTubu.

Now And Then je bila ena od več skladb na kaseti, ki jo je Lennon posnel za McCartneyja leto pred svojo smrtjo. Dve drugi pesmi, Free As A Bird in Real Love, je obdelal producent Jeff Lynne in ju izdal leta 1995 in 1996. Enako so poskušali narediti tudi z Now And Then, vendar so idejo opustili zaradi hrupa v ozadju posnetka. Zdaj je to omogočila umetna inteligenca. Njena uporaba v glasbi je sicer predmet razprav v celotni panogi, pri čemer nekateri obsojajo zlorabe avtorskih pravic, drugi pa hvalijo njeno moč.