Izšla uradna pesem svetovnega prvenstva v ženskem nogometu

Elektro pop pesem z naslovom Do It Again je uradna himna, ki bo spremljala letošnje svetovno prvenstvo v ženskem nogometu, ki se bo med 20. julijem in 20. avgustom odvijalo v Avstraliji in Novi Zelandiji. Pod pesem sta se podpisali novozelandska kantavtorica Benee in avstralska glasbenica Mallrat. "Zbudi se. To je začetek. Glavo gor. Spet se vračamo domov," je le nekaj verzov energične pesmi, ki jo bosta izvajalki zapeli tudi na uradnem odprtju prvenstva v Aucklandu.