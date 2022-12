Izštekanih 10: domači jagodni izbor zadnjih treh let

Za posladek pa smo se posladkali še s funky ritmi Sladice s pevcema Urbanom Lutmanom (Batista Cadillac) in Marino Martensson (ki sodeluje tudi z Laibachom) ter izkušenimi glasbenimi mački, kot so Tadej Košir, Martin Janežič Buco, Ivo Rimc in Jani Hace . Izštekanih 10 je tako postalo izštekanih devet, a je bil tok večera na polno silovit, z nekaj nežnejšimi odkloni celi dve uri in tri četrt, kolikor je trajal mega miklavževski koncert.

"Vzdušje je bilo izjemno, za odrom in v dvorani. Toliko nesebičnega truda toliko ljudi za skupni cilj v koncentrirani obliki redko doživiš. Lep občutek je, ko vemo, koliko nam občinstvo zaupa, mnogi so prišli na koncert, četudi veliko izvajalcev niso poznali. In krasno je videti glasbenike iz različnih krogov, ki se spoznavajo, družijo in strastno vpijajo atmosfero dogodka. Izštekani plujemo proti tridesetici, prihodnje leto jo bomo gotovo primerno proslavili," je večer v zanosu opisal Longyka in hkrati napovedal, čemu se gre nadejati prihodnje leto.

Utrinke izštekane glasbene poslastice si oglejte v fotogaleriji.