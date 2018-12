Izštekanih 25: 'Ljudje, srečni smo, ker nas imate za svoje'

Legendarna radijska oddaja Izštekani Jureta Longyke letos praznuje četrt stoletja. 25-letnico so zastavili po formuli 5x5=25 z veterani Izštekanih Dan D v glavni vlogi, pot do njihovega nastopa pa so tlakovali Fed Horses, Bordo, Prismojeni profesorji bluesa in Čedahuči.

FOTO: Miro Majcen

Radijski glasbeni navdušenec Jure Longyka, nekoč "vaš omiljeni DJ Jure" na Radiu Študent, je tako oče kot boter projekta Izštekani, čeprav je mnenja, da gre predvse za "skupno delo in izbor vseh ustvarjalcev z roko v roki z izvajalci". Ekskluzivni koncert, ki ima zaradi zanimanja, še preden so bili znani izvajalci je bil namreč razprodan, še eno ponovitev, je tako ob četrt stoletja obstoja ponudil formulo 5x5=25. Glavno vlogo so imeli veterani Izštekanih Dan D, ki so jih pred tem uvedle štiri zasedbe, in sicer Fed Horses, Bordo, Prismojeni profesorji bluesa inČedahuči.

Prvaki alter countryja Fed Horses. FOTO: Miro Majcen

Fed Horses so domači upi alter countryja, ki so navdušili s kratkometražnim EP-jemSinner in pilili svoj specifični zvok prikazali tudi tokrat, ko so na oder Izštekanih 25 stopili kot prvi, za povrhu pa ponudili svojo različico "dandejevske" uspešniceVoda. Bordo so kranjski prvaki romantične melanholije, ki so skupaj z datumom nastopa ponudili tudi prvenec Medzvezdje. Tomaž Štular je svoja čustva z družbeno-socialno noto razgrnil ob akustični kitari, posebej pa navdušil s kričečim novim singlom Zakaj?, vrhunsko predelavo "radioheadovskega" komada Obljubim in kavarniško-šansonjersko izvedbo Kozlam, ki se je ne bi sramoval niti kak Tom Waits.

Tomaž Štular kot prvo grlo kranjske romantično-melanholične zasedbe Bordo. FOTO: Miro Majcen

Prismojeni profesorji bluesa, ki svoj nivo blues-rockerske perfekcije nadgrajujejo zdaj tudi s skladbami v slovenščini, so nam dali na pokušino, kako zvenijo v materinem jeziku in pokazali, da lahko svoji standardno odlični izvedbi pridajo še kanček humorja, kot je bila npr. antikadilska himna Mihe Eriča, sicer tudi mojstra orglic in slide kitare, ali poslovenjena Hildaizpod grla bobnarja Zlatka Đogića. Za piko na i pa še Love Song izpod njihovih prstov, tako edinstvena, da celo Dan D kanijo razmisliti, če morda ne izdajo kak album priredb njihovih pesmi v izvedbi drugih izvajalcev. Recimo na spominski mini kartici, ki jo bodo "zapekli" v slastne medenjake. Zakaj pa ne?

Prismojeni profesorji bluesa so po novem "preklopili" tudi na slovenščino. FOTO: Miro Majcen

Indie folkerji Čedahuči so vnesli na oder svoje country korenine, sicer pa nedavno izdali tretjo ploščo Svetilnik. Njihove prijetne viže so koncert nežno zazibale v sklepni del, za povrhu pa še izvedba pesmi Jutranja. Za češnjo na torti 25 let Izštekanih pa so na oder stopili Tokac in kompanija, združena vDan D. V Izštekanih so nastopili že trikrat, spomnimo se jih le pet let nazaj, ko so dvakrat zapored nastopili v Kinu Šiška ob sklenitvi izvrstne akustične turneje Tiho, ki je bila zagotovo eden nespornih vrhuncev njihove kariere. Letos so postregli z novo ploščo Milo za drago, ki so jo, v obliki USB ključka v smrekovem milu, ponudili letošnjega oktobra. Njihova vižaKurbin sin je tako, poleg še nekaterih starejših, postala "instantno" ponarodela, kar je dandanes redek pojav, sicer pa je bilo takoj jasno, da če bi bil kdo bolj izštekano-uigrano-razigran, kot so bili tokrat Tokac, Nikola, Tučo, Obra in Boštjan, ki so diplomirali s turnejo Tiho, bi bilo že perverzno. In Dan D, četudi znajo po rockersko ali pač tudi elektronsko (kot na drugem delu albumu Dna D) "zašponati", jim gre priznati, da so akustično skorajda malce nadzemeljski, saj ponudijo nekaj, čemur se je nemogoče upreti in se zaje pod kožo slehernemu poslušalcu na poljubno globok način.

Magnifico je nastopil v brhki družbi. FOTO: Miro Majcen