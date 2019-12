'Izštekano' posvetilo kultnima ploščama Alija Ena

Nekoč Ali En, danes pa Dalaj Eegol oz. Recycleman, je pred četrt stoletja stresel slovensko glasbeno sceno s prvencem Leva scena, pet let kasneje pa izdal drugo ploščo Smetana za frende. Tokratna razprodana triurna akustična poslastica pod taktirko Jureta Longyke je postregla z rapom, hip-hopom, indie rockom in shoegazeom.

Nekoč Ali En, potem Dalaj Eegol, danes pa Recycleman, je bil "slavljenec" večera, saj sta njegovi kultni prvi dve plošči letos stari 25 in 20 let. FOTO: Miro Majcen

Prvi borec večera Izštekanih 10 je bil Štajerec v Ljubljani Marko Kocjan, širše poznan kotEmkej, ki je večer začel s pesmima Veš kaj bi ti mogoinRdeče oči, nato pa na odru gostil svojega očeta Boruta Kocjana, nekoč člana legendarne zasedbe Pepel in kri.

"Kar nekaj časa smo delali na aranžmajih, da vse izvedemo na nekem drugem nivoju, kar nam je, kljub nekaj treme, uspelo. Fantje niso hoteli peti, a sem jih prepričal in jim je zdaj postalo všeč. Tudi moj oče je navdušen. Ko smo vadili, sem se mu vedno zahvalil, da je prišel na vajo, nazadnje pa mi je rekel, naj se mu neham zahvaljevati, da je tudi njemu zadeva všeč. Oba sva uživala. Bil je lep družinski moment, za fotografijo nad kaminom, ko ga bomo imeli, ha-ha. Izštekani so mi všeč, ker pokrivajo širok spekter različnih ljudi in glasbe. V čast mi je in potrditev, da dobro delamo, da lahko nastopimo na tem odru. Ena redkih priložnosti, da lahko koncertiraš na tem nivoju," nam je dobre volje nastop in Izštekanekomentiral Emkej, ki je izvedel tudi Alijevo mojstrovino Čudna pot.

Emkej z očetom Borutom Kocjanom, nekoč članom zasedbe Pepel in kri. FOTO: Miro Majcen

Drugi so bili na vrstiHaiku Garden, po besedah voditelja večera Jureta Longyke, vodilni slovenski shoegaze bend, ki so postregli s skladbami Catch my breath, Rosettain Caving. Za presenečenje pa sta poskrbela Klemen Klemenin Dalaj, ki sta prišla "pomagat" odrapati njihovo izvedbo pesmi V mestu nekaj dogaja.

Posebna gosta Zvezdana Novakovič (ZVEN) inTine Grgurevič (Bowrain) sta postregla z nekoliko etno obarvani intermezzo, nato pa je na oder stopila skupina Bakalina, ki je Zvezdani na harfi pomagala izvesti pesem Jesen, nato pa v družbi Mitje Ronerja (Zlam'n'bejž) še hudomušni Krawji rep.

Recycleman in Klemen Klemen sta s Haiku Garden odrapala V mestu nekaj dogaja. FOTO: Miro Majcen

Kamničani Matterso oder zavzeli z izvedbo Sinove moje madre, ko pa so se jim pridružili še indie rockerjiMrfy, pa je bil pravi čas, da so izvedli psihadelično "zaciklano" verzijo pesmi Sirni in mesni, med katero si je raperTunja privoščil burek z jogurtom, ob viži Zadeta si bela Ljubljana, pa je na oder uletel še Emkej. Mrfy so z Matter izvedli še novo skupno kompozicijoZonzey, Matter so predelali Tretje oko,Mrfy pa Umru zate, za konec pa še izvedba pesmi Safari, kot je še nismo slišali. Zabavno, pogumno in hudomušno.

Da zna rapati je pokazal tudi Robert Pikl iz zasedbe Manouche, ki je na kratko uletela na oder v vlogi posebne gostje. Vse to pred vrhuncem večera, slavljencem, Recyclemanom, ki je z Longyko razdrl nekaj krepkih, še iz časov, ko sta bila pred tremi desetletji s Grego Skočirjem v zasedbi RC rappers. Kot smo izvedeli, je Skočir hitro izgubil mesto v bendu, začel peti pri Big foot mami, Ali En pa posnel antologijski prvenec.

Mrfy in Matter FOTO: Miro Majcen

Ker smo v prvih dveh urah in pol slišali že večino hitov z Leve sceneinSmetane za frende, je sam avtor poskrbel za nekaj dodatnih sladkorčkov, saj je ob pomoči odličnega spremljevalnega benda izvedel pesmiTarzan, Naj firma dela, U-trip ljubezniinWho's the real Kekec?.

"Zelo zelo pozitivno sem navdušen nad izjemnimi obdelavami in predelavami t. i. klasik iz zaloge Ali En in sedaj Recyclemanovega repertoarja ... Emkej v mistično detektivskem Čudna pot, Haiku Garden melanholično epskem V mestu nekaj dogaja feat. Klemen K. Mrfy & Matter z pivsko galaktičnim Burekom v Zadeti Ljubljani in presenečenjem s strani Manouche v robotik-reggae-brass rapanjem Pikalota ... Vse pohvale seveda čudoviti ekipi za organizacijo in profesionalnost pod taktirko in vizijo neuničljivega Jureta Longyke, ki že vsa leta vztrajno in predano ponuja nove in nove glasbene poslastice na ekstra plus način. Še na mnoga leta," je bil po nastopu vzhičen Dalaj.

Haiku Garden FOTO: Miro Majcen

Na koncu je Jure zbral na odru še vso smetano nastopajočih tega večera, ki so se pridružili Dalaju in zasedbi, ki je "odžgala" še pesem Kwa, kot naj bi bil tudi naslov njegovega novega albuma, hkrati pa priseljeni Kranjčan napoveduje še kup novitet."Pred mano in spet svežo ekipo so novi koncertni podvigi, novi album se bo imenoval KWA, ki ga napovedujeta pesmi in videospota Poletje 2019 in Jutro dobro, kot producent tokrat ekskluzivno sodeluje Ali En, kar nas posebej veseli ... Nekje pred pomladjo lansiram svoj prvi kratki igrani film z naslovom Zaupamo v disko, ki pa ni direktno vezan na glasbo. Potihem pa se pripravlja na dolgi rok še skriti projekt. Bum!" nam je še zaupal slavljenec večera.