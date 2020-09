J. Lo in Maluma v osemminutnem videospotu za pesmi Pa' Ti ter Lonely

Oboževalci so končno dočakali nov videoizdelek priljubljenih zvezdnikov Jennifer Lopez in Malume. Izvajalca sta združila moči v pesmih Pa' Ti ter Lonelyin ju prepletla v kar osemminutnem videospotu, ki je zasnovan kot mini film ter pripoveduje zgodbo o pokvarjeni milijarderki, ki se je znašla v ljubezenski zvezi z agentom pod krinko.