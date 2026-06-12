Jack White kmalu z novim samostojnim studijskim albumom

Jack White, ki je zaslovel v dvojcu The White Stripes, je z novim singlom Dollar Bill sporočil, da bo 10. julija izdal sedmi samostojni studijski album. Datuma so se najprej razveselili pozorni oboževalci, ki so si do konca ogledali videospot za omenjeno pesem, novico, da prihaja plošča, pa je pred nekaj dnevi že sporočila njegova založba Third Man Records.
50-letnik je pozneje novico o plošči delil tudi na družbenem omrežju, kjer je objavil video, na katerem po svoji skulpturi poliva vijolično barvo, ob njej pa pripisal: "Frozen Charlotte: Velvet Model 2025. Jack White III. Najprej sem barvo polival zgolj zato, da obarvam skulpturo, nato pa s pomočjo čopiča pridobil to čudovito barvo, ki mi je tako všeč. Rad ustvarjam predmete, ki bi jih najraje pojedel."
White bo novo ploščo predstavil na prihajajoči turneji. Kljub temu da bo na festivalu Inmusic v Zagrebu nastopil že konec meseca, pa si njegovi oboževalci obetajo, da bodo nekaj pesmi s prihajajočega albuma lahko slišali še pred samim izidom.
Skupina The White Stripes je bila garažna rock zasedba iz Detroita, ki sta jo sestavljala Jack White, ki je igral kitaro in pel, ter Meg White, ki je igrala bobne. Skupina je postala svetovno znana na začetku 21. stoletja zaradi svojega minimalističnega pristopa k glasbi, ki je temeljil na bluesu in punk rocku, ter značilne vizualne podobe v rdeči, beli in črni barvi.
Third Man Records je neodvisna glasbena založba, ki jo je leta 2001 ustanovil Jack White v Detroitu, kasneje pa jo je preselil v Nashville. Založba je znana po svoji predanosti analogni tehnologiji, zlasti vinilnim ploščam, in pogosto izdaja posebne, omejene serije plošč z inovativnimi oblikovalskimi rešitvami, s čimer ohranja kulturo fizičnih nosilcev zvoka v digitalni dobi.
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