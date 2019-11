Jacuzzy Krall: Želim si odprtosti in razumevanja

Deset let po diagnozi multiple skleroze je Jacuzzy Krall z izidom novega singla Najteži in nedavnim promocijskim koncertom napovedal nov album, ki bo izšel prihodnje leto. O tej avtoimuni bolezni, ki je odtlej njegova stalna sopotnica v dobrem in slabem, in glasbenih načrtih, nam je razložil v intervjuju.

Jacuzzy Krall je s pesmijo Najteži spregovoril o lastnih zdravstvenih težavah, kar je zdaj nesebično in iskreno delil z javnostjo. FOTO: Izvajalec

Singel in videospot Najteži obeležujeta 10-letnico tvoje diagnoze multiple skleroze. Kako človek takšno stvar sprejme in kdaj si prišel do motivacije in ideje, da vse skupaj preliješ v glasbo in zgodbo tudi javno deliš z vsemi?



Kot oseba s kronično bolezinijo stalno urejam neko dokumentacijo, tako sem hote ali nehote opazil čas, ki je pretekel od prvih simptomov, postavljene diagnoze in prvih resnejših zagonov bolezni, do danes. Tako sem začel pisati tekst samemu sebi o sebi in ko sem ga dokončal sem začutil potrebo, da bi ga delil z vsemi.

Vsekakor ljudje sprejememamo vsakovrstno življenje pod različnimi pogoji in ga predvsem poizkušamo živeti, ne glede na ovire na poti. Tako je glasba moje zatočišče, moj terapevt, moja motivacja in z njo preskakujem ovire na moji poti.

Singel govori o tem, kako je ko se ti življenje v trenutku postavi na glavo. Kako je glasba moj terapevt, ki osmišlja moje življenje in kako je najtežje soočiti se s samim sabo, s svojimi strahovi in to tudi deliti z drugimi. Potrebno je govoriti z drugimi odprto o bolezni in omejitvah, kar je včasih težko priznati tudi sebi. Pogovor o tem pa je del terapije, tudi pesem je del terapije, moja glasba je dejansko moj terapevt, posredno in neposredno. Moj studio je moja dnevna soba, produciranje glasbe je tudi moja fizioterapija in terapija, glasba je moje veselje.

Je pri multipli sklerozi bolj "zoprno" to, kar moraš sprejeti sam in s tem živeti po najboljših močeh, ali bolj to, da morajo tudi vsi okoli tebe to sprejeti, vzeti v zakup in ostati "normalni", da niso pomilovalni ali pač da se se glede vsega obnašajo kot "v rokavicah"? Sprejeti se moraš najprej sam, okolica pa to različno sprejema in se odziva, vsekakor je pozornost dobrodošla in je primerna za vsakogar, pomilovanje pa najverjetneje nobenemu ni všeč. Je pa res, da ljudje dostikrat obsojamo in presojamo na prvi pogled. Na primer, tako se tudi meni zgodi, da dobim kakšno opazko v smislu ''zakaj se pa danes tako vlečeš'' ali pač samo ne morem priskočiti na pomoč pri raznoraznih situacijah, pa bi si želel.



Kaj ti je pri vsem skupaj najtežje? Da v nekaterih pogledih nisi več človek, kot si bil pred tem, da je potreben malo bolj planski pristop in strateški pogled na vsakodnevne za večino samoumevne stvari. Kar je zame samo po sebi svojevrsten izziv. Do kakšnih življenjskih spoznanj si prišel zaradi svoje zdravstvene situacije? Da je potrebno živeti vsak dan kot zadnji, na polna pljuča, početi stvari, ki te osrečujejo – zame je to glasbeno ustvarjanje na kakršnkoli način.

Na nedavnem koncertu v Orto baru si imel svojo Ditrojt ekipo: Katinko Dimkarosko na vokalih, Sergeja Ranđelovića na bobnih, Miho Megliča in Andraža Mazija na kitarah ter Roka Škrlja na basu. Kaj ti pomeni, da imaš za seboj tako dobro glasbeno silo, ki bo (najbrž) igrala oz. sodelovala na prihajajoči plošči? To, da imam priložnost sodelovati z takšnimi glasbeniki, ustvarjati glasbo in nastopati skupaj z njimi si štejem v posebno čast. Ekipa ki je nastopila v Ortu, je prav tako ekipa s katero dokončujemo prihajajoči album, na katerem je vsak od sodelujočih pustil svoj pečat. Jacuzzy Krall in Jacuzzlee smo po več koncertih in snemanjih postali uigrana ekipa s katero smo izoblikovali svoj lasten glasbeni izraz. Kaj ti je sicer (v glasbenem smislu) najbolj pomembno pri živih nastopih in kaj, ko delaš v studiu? Pri živih nastopih so v ospredju predvsem počutje na odru in odziv občinstva. Studio pa mora biti odprt ustvarjalni poligon za nove stvaritve. Kot povsod, pa so predvsem pomembni dobri delovni pogoji in dobri medsebojni odnosi.

Gre za vzpostavljanje samopodobe in vključevanja sebe v družbo, ne le s strani drugih. V eni fazi postaneš samo senca samega sebe v fizičnem pogledu, ne zmoreš nekaterih stvari in se moraš s tem sprijazniti, kar je najtežje. Iti v tem stanju med ljudi. Ljudje na cesti, tudi znanci, te vidijo na napačen način, to, kar doživljamo mnogi s tovrstnimi diagnozami. Res ne potrebuješ obsojanja ali pomilovanja v slogu 'poglej ga, tako zgodaj je, pa je že pijan', ko zaradi bolezni padeš po tleh ali se opotekaš med hojo. Žal s to boleznijo nimaš vpliva na to. Ključno pa se ni zdi, da ne obsojaš sam sebe. Ljudje s takimi težavami si predvsem želimo razumevanje in s to pesmijo skušam to stanje in zaznavo približati ljudem.