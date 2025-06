Jagodni izbor na maratonu novega vala v Križankah

Slabih osem ur, kot je trajal Festival 202, je prikazal zanimiv prerez domače pop rock scene, kar devet izvajalcev po izboru urednikov ene najbolj poslušanih radijskih postaj v Sloveniji. Po 16. uri, ko se je na dvorišče razprodanih Plečnikovih Križank začela valiti masa ljudi, se je kar na dvorišču kake pol urice kasneje začelo dogajati. Prvi so svoje poskočne viže predstavili Pantaloons , primorski pihalni trio, ki se je najprej predstavil leta 2023 v šovu Slovenija ima talent, ko se jim je uspelo prebiti vse do polfinala.

Nekatere mlajše oboževalke so ta čas že izkoristile prednost zgodnjega prihoda, ko so se trdno usidrale v prve vrste gledališča Križank, za naslednje izvajalce, ki so sledili. A prvi so jih po bobničih (nepričakovano?) udarili Ghasty Ashes , metalci iz Ilirske Bistrice, ki so pred slabim letom postali zmagovalci 11. Špil lige. Postregli so z udarno zmesjo groove metala, ki je potrdil, da njihova zmaga ni bila iz trte izvita in da so Slayer majice, težki kitarski rifi ter orto metal drža nekaj, v kar resnično verjamejo in kar so nam z veliko zanosa tudi servirali.

Tretja zasedba RANR je sveži kvintet iz Maribora, ki je glasbeno dovolj raznolik, hkrati pa žanrsko neobremenjen, da njihove melodične pesmi, katerih peterico predstavljajo na prvem EP-ju Sončne oči , pridejo do izraza in v ušesa poslušalcev.

Plateau in Jet Black Diamonds sta dolenjska in ajdovska zasedba, ki sta si, vsaka po svoje, že dodobra utrli pot in naredili ime kot predstavnici novega vala mladih bendov, ki lepo nabirata svoji bazi poslušalcev. Tako eni kot drugi pridno nabirajo kilometrino po slovenskih odrih, njihov všečen pop rock, pa uspešno odzvanja tudi pri mladih poslušalcih. Ti so svojo privrženost, tako enim kot drugim, pokazali pod odrom, kjer je postajalo vedno bolj vroče in plesno sproščeno. Številne oboževalke pa so pokazale tudi, kako dobro so se naučile njihove pesmi na pamet.

Posebnost, ki jo je ponudil tokratni festival, so bila tudi srečanja z izvajalci (meet & greet), ki so potekala sočasno z nastopi. Gre za nekaj, kar je v metal vodah ustaljena praksa že desetletja, hkrati pa je to dobra priložnost za vse, ki si to želijo, da srečajo svoje idole in se z njimi fotografirajo in spregovorijo nekaj besed.