Jakov Jozinović gre lahko kljub slavi še vedno sam v trgovino

Hrvaški glasbeni fenomen Jakov Jozinović , ki je začel svojo kariero kot najstnik v šovu Supertalent , se je na valentinovo odpravil na turnejo po regiji z naslovom Ja za čuda letim (Jaz začuda letim). V začetku maja se bo ustavil tudi pri nas, prvi koncert v Stožicah je razprodal rekordno hitro - parter v dveh minutah, celotni koncert pa v enem dnevu.

Pred enim mesecem je izdal svoj drugi avtorski komad Ja volim (Jaz ljubim), ki je prav tako v hipu postal prava uspešnica. Kako pa se priljubljen pevec spopada sam z vsemi, ki ga ljubijo, njih namreč ni malo. Kako se znajde med potepom po mestu, gre še vedno lahko sam v trgovino, ali ga ljudje konstantno ustavljajo?

"Ja, lahko vse. Nihče mi ničesar ne brani. Če mene nekdo prepozna, naj me. To je vse v redu. To so ljudje, ki ti želijo nekaj reči na ulici. To je vedno lepo. Se ustaviš, jih poslušaš, ko ti rečejo nekaj lepega. To je vedno dobro in mi naredi dan. To nikoli ne more biti slabo," nam je zaupal Jozinović.

Kljub temu, da najbolj zagrete oboževalke pred njegovimi koncerti na prizorišče pridejo tudi več ur prej, da si zagotovijo najboljše mesto, pevec pravi, da upoštevajo meje in z njimi nima nobenih težav. "Seveda so pogumne, ni pa predrznih. Vse so dobre," je dodal.