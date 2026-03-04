Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Jakov Jozinović gre lahko kljub slavi še vedno sam v trgovino

Ljubljana, 04. 03. 2026 17.19 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Polona Jambrek Anastasija Jović E.K.
Jakov Jozinović

Priljubljeni hrvaški glasbenik Jakov Jozinović, ki je navdušil tudi slovensko publiko, razkriva, kako se spopada s prepoznavnostjo. Priznava, da se lahko mirno sprehaja po trgovinah in opravlja vsakdanja opravila, oboževalke pa so po njegovih besedah prikupne, a ne predrzne.

Hrvaški glasbeni fenomen Jakov Jozinović, ki je začel svojo kariero kot najstnik v šovu Supertalent, se je na valentinovo odpravil na turnejo po regiji z naslovom Ja za čuda letim (Jaz začuda letim). V začetku maja se bo ustavil tudi pri nas, prvi koncert v Stožicah je razprodal rekordno hitro - parter v dveh minutah, celotni koncert pa v enem dnevu.

Jakov Jozinović
Jakov Jozinović
FOTO: Simone diLuca

Pred enim mesecem je izdal svoj drugi avtorski komad Ja volim (Jaz ljubim), ki je prav tako v hipu postal prava uspešnica. Kako pa se priljubljen pevec spopada sam z vsemi, ki ga ljubijo, njih namreč ni malo. Kako se znajde med potepom po mestu, gre še vedno lahko sam v trgovino, ali ga ljudje konstantno ustavljajo?

"Ja, lahko vse. Nihče mi ničesar ne brani. Če mene nekdo prepozna, naj me. To je vse v redu. To so ljudje, ki ti želijo nekaj reči na ulici. To je vedno lepo. Se ustaviš, jih poslušaš, ko ti rečejo nekaj lepega. To je vedno dobro in mi naredi dan. To nikoli ne more biti slabo," nam je zaupal Jozinović.

Kljub temu, da najbolj zagrete oboževalke pred njegovimi koncerti na prizorišče pridejo tudi več ur prej, da si zagotovijo najboljše mesto, pevec pravi, da upoštevajo meje in z njimi nima nobenih težav. "Seveda so pogumne, ni pa predrznih. Vse so dobre," je dodal.

Jakov Jozinović pevec slava koncert oboževalke

Masayah: Okolica bo uspeh priznala, ko ga prizna večina

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tako čudovito ime je za hčerko izbrala znana Slovenka
Kam na družinski izlet? 5 čudovitih krajev, ki jih morate obiskati
Kam na družinski izlet? 5 čudovitih krajev, ki jih morate obiskati
'Mami, zakaj si vedno na telefonu?'
'Mami, zakaj si vedno na telefonu?'
Max Verstappen: "Njihova sreča je zame pomembnejša od vseh pokalov"
Max Verstappen: "Njihova sreča je zame pomembnejša od vseh pokalov"
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka pokazala, kako je videti popolnoma brez ličil
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, device ne pričakujejo presenečenj
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, device ne pričakujejo presenečenj
To so najpogostejše napake, ki jih delamo vse
To so najpogostejše napake, ki jih delamo vse
Kavbojke iz 80. let se vračajo v modo
Kavbojke iz 80. let se vračajo v modo
vizita
Portal
9 živil, ki vam lahko pomagajo ohranjati zdravo telesno težo
48-urna ovsena dieta: ali lahko hitro zniža holesterol in vpliva na črevesne bakterije
48-urna ovsena dieta: ali lahko hitro zniža holesterol in vpliva na črevesne bakterije
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Pametna ura mu je rešila življenje: opozorila ga je na nevarno motnjo srčnega ritma
Pametna ura mu je rešila življenje: opozorila ga je na nevarno motnjo srčnega ritma
cekin
Portal
Milijonski dobitek, ki hčerki ni prinesel finančne svobode
Tajni aduti Pekinga: Kako kaos izkorišča za lastno korist
Tajni aduti Pekinga: Kako kaos izkorišča za lastno korist
Eurojackpot v vrednosti 10 milijonov evrov vplačan na Ptuju
Eurojackpot v vrednosti 10 milijonov evrov vplačan na Ptuju
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
moskisvet
Portal
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Vam je usojeno, da boste za vedno ostali samski?
Vam je usojeno, da boste za vedno ostali samski?
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
dominvrt
Portal
Vrt brez truda: rastline, ki uspevajo tudi, če nimate časa za zalivanje
8 zabavnih in enostavnih trikov za pse
8 zabavnih in enostavnih trikov za pse
Kako pravilno očistiti keramično ponev, ne da bi jo poškodovali?
Kako pravilno očistiti keramično ponev, ne da bi jo poškodovali?
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
okusno
Portal
Najmehkejši kruh, ki ostane dolgo svež
Triki za popolno pečeno zelenjavo – hrustljavo in sočno
Triki za popolno pečeno zelenjavo – hrustljavo in sočno
Hitra pomladna sladica v kozarcu
Hitra pomladna sladica v kozarcu
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ben se vrača
Ben se vrača
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551