Jakov Jozinović navdušil slovensko občinstvo

Ljubljana, 07. 11. 2025 21.15 | Posodobljeno pred 1 uro

Eva Kolarič , K.Z.
Več kot tisoč slovenskih oboževalk hrvaškega tik tok fenomena Jakova Jozinovića, pa je nadvse uživalo na njegovem razprodanem koncertu pri nas. Jakov je glasbeno pot začel kot otrok v šovu talentov, potem pa je ujel ritem družbenih omrežji s prepevanjem pesmi regionalnih legend. Zdaj pa predstavlja tudi svoje avtorske pesmi.

V Ljubljani je potekal težko pričakovani koncert regionalnega pevca Jakova Jozinovića, ki navdušuje mlado občinstvo. Poseben pečat nastopu je dodal Matija Cvek, ki se je kot gost pridružil Jakovu na odru. Glasbenika tesno sodelujeta že od začetka Jakovove glasbene poti, kar se je čutilo v energiji na odru.

Jakov Jozinović je navdušil ljubljansko občinstvo.
Jakov Jozinović je navdušil ljubljansko občinstvo. FOTO: Simone diLuca

Jakov, ki je svojo pot začel na TikToku, kjer je postal prepoznaven s pristnimi in čustvenimi interpretacijami znanih pesmi, je v zadnjih mesecih postal eno najbolj zaželenih imen na regionalni sceni, njegovi koncerti pa so razprodani v izjemno kratkem času.

Jakov Jozinović osvaja mlado občinstvo širom regije.
Jakov Jozinović osvaja mlado občinstvo širom regije. FOTO: Simone diLuca

V Ljubljani je občinstvo navdušil tudi s premierno izvedbo treh avtorskih skladb, ki napovedujejo pevčevo novo glasbeno poglavje. Publika je v popolnem zanosu prepevala vsako pesem, številni oboževalci pa so Jakova pred dvorano pričakali že več ur pred začetkom.

jakov jozinović pevec koncert
