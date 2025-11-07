Jakov Jozinović navdušil slovensko občinstvo

V Ljubljani je potekal težko pričakovani koncert regionalnega pevca Jakova Jozinovića, ki navdušuje mlado občinstvo. Poseben pečat nastopu je dodal Matija Cvek, ki se je kot gost pridružil Jakovu na odru. Glasbenika tesno sodelujeta že od začetka Jakovove glasbene poti, kar se je čutilo v energiji na odru.
Jakov, ki je svojo pot začel na TikToku, kjer je postal prepoznaven s pristnimi in čustvenimi interpretacijami znanih pesmi, je v zadnjih mesecih postal eno najbolj zaželenih imen na regionalni sceni, njegovi koncerti pa so razprodani v izjemno kratkem času.
V Ljubljani je občinstvo navdušil tudi s premierno izvedbo treh avtorskih skladb, ki napovedujejo pevčevo novo glasbeno poglavje. Publika je v popolnem zanosu prepevala vsako pesem, številni oboževalci pa so Jakova pred dvorano pričakali že več ur pred začetkom.
