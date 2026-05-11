Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Jakov Jozinović je o glasbeni karieri sanjal že od malega

Ljubljana, 11. 05. 2026 07.59 pred 7 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ota Širca Roš Alen Podlesnik +1
Jakov Jozinović navdušil slovensko občinstvo

Jakov Jozinović je v Stožicah minuli vikend pripravil dva spektakla, kjer je popolnoma začaral slovensko občinstvo. 20-letnik, ki je zaslovel s priredbami glasbenih uspešnic na TikToku, je upravičil vsa, zelo visoka pričakovanja.

Fenomen Jakov Jozinović, ki je od objav priredb na TikToku z dvema svojima pesmima prišel do dvakrat razprodanih Stožic, je nad minulim vikendom navdušen. "Prelepo. Tako neverjetno, tako neverjetno, da bom potreboval nekaj mesecev, da se bom zavedel, da se je to zgodilo," nam je povedal pevec.

Jakov Jozinović navdušil slovensko občinstvo
Jakov Jozinović navdušil slovensko občinstvo
FOTO: Simone Di Luca

Slovenci ga torej obožujejo, kot mi o njem, tudi sam prej o nas ni vedel veliko. "Ko sem prvič prišel v Ljubljano, lahko z gotovostjo trdim, da je to eno izmed najlepših mest in vedno rad pridem v Ljubljano, ker ima nekakšno... krasno energijo, predvsem center mesta, vse je čisto, kulturno in takšen je tudi narod," je dejal in dodal, da so bili ljudje na koncertu prekrasni.

Preberi še Solze, evforija in polne Stožice: Jakov Jozinović navdušil slovensko občinstvo

Ljubezen je torej obojestranska, kaj pa njegovo srce? Pravi, da ga ni še nobeni zlomil, njegovo pa je bilo že skoraj. Sicer pa pravi, da trenutno vsa njegova ljubezen pripada občinstvu. "Občinstvu, saj trenutno nimam dekleta in nisem zaseden, tako da moje srce zdaj definitivno pripada občinstvu. Lahko pa ga prevzame nekdo iz občinstva," je priznal in dodal: "Zdaj sem samski, tako da se lahko dekleta borijo..."

 

O glasbi je Vinkovčan sanjal že kot majhen. To, kar se mu zdaj dogaja, je izpolnitev sanj in plod trdega dela. "In mislim, da se trud in delo vedno izplačata za tistega, ki zares verjame, in za tistega, ki se res trudi, je vse mogoče. Tako da bi jaz že od nekdaj in za vedno postal pevec, ker je to moj klic že od malega. Ampak če ne bi bil to, bi bil igralec ali tenisač," je dejal.

Jakov Jozinović navdušil v Areni Stožice
Jakov Jozinović navdušil v Areni Stožice
FOTO: Simone Di Luca

Ob strani mu stojijo starši in 24-letna sestra, ki so bili sinoči tudi na koncertu. "Že vse življenje sanjajo z mano in oni so se z mano vse življenje na to pripravljali, saj sem jaz govoril le o tem. Samo o arenah, občinstvu, samo o želji, da bom pevec... Tako da je njim to nekako po eni strani logično, po drugi pa absolutno neresnično," je povedal. Za prvi album ima Hrvat pripravljenih že osem pesmi in obljublja, da bo izšel kmalu.

Jakov Jozinović pevec stožice koncert Stožice

Masayah predstavila drugi album in postregla s pravim spektaklom

24ur.com Jakov Jozinović navdušil slovensko občinstvo
24ur.com Shamso69: Ne želim biti v starem, zdolgočasenem bendu
24ur.com Marko Stanković: Savo je imel idejo o najboljši rock plati in bil sem za
24ur.com Kira hvaležna za odzive: Mnogi na mojih nastopih omenjajo, da imajo kurjo polt
24ur.com Luka živi z mislijo, da si dober toliko, kot tvoj zadnji projekt
24ur.com Ževža: Kljub oviram in padcem verjamem vase in uresničujem sanje
Zadovoljna.si Žan Serčič iskreno o ljubezenskem življenju
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ajdanakolesu
11. 05. 2026 08.06
Lahko bi kaj drugega dali kot ogenj na oder ?!
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
10 znakov, da bo vaš partner dober oče
Najpogostejše napake v prvih treh mesecih z dojenčkom
Najpogostejše napake v prvih treh mesecih z dojenčkom
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Ali otroci sodijo na nudistično plažo?
Ali otroci sodijo na nudistično plažo?
zadovoljna
Portal
Ronaldova Georgina v poročni obleki osupnila svet
Dnevni horoskop: Škorpijoni so skrivnostni, strelci prekipevajo od spontanih odločitev
Dnevni horoskop: Škorpijoni so skrivnostni, strelci prekipevajo od spontanih odločitev
Balerinke, ki bodo največji modni hit letošnje pomladi
Balerinke, ki bodo največji modni hit letošnje pomladi
3 znamenja, ki bodo v tem tednu našla ljubezen
3 znamenja, ki bodo v tem tednu našla ljubezen
vizita
Portal
Nočno potenje in drugi simptomi raka: kdaj je čas za obisk zdravnika
Prepoznavanje bolezni ščitnice: zgodnji znaki hormonskega neravnovesja
Prepoznavanje bolezni ščitnice: zgodnji znaki hormonskega neravnovesja
Najboljši jutranji napitek, če si želite boljšo prebavo in obilico antioksidantov
Najboljši jutranji napitek, če si želite boljšo prebavo in obilico antioksidantov
Če slabo spite, poskusite pred spanjem pojesti to sadje
Če slabo spite, poskusite pred spanjem pojesti to sadje
cekin
Portal
Evropa ima novo prestolnico bogastva – in ni v Londonu ali Parizu
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
moskisvet
Portal
5 hollywoodskih zvezdnikov z odličnim stilom
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
6 preprostih večernih navad za hitrejše doseganje fit postave
6 preprostih večernih navad za hitrejše doseganje fit postave
Nihče ne sme prespati na tem hrvaškem otoku: legenda o smrti še danes straši obiskovalce
Nihče ne sme prespati na tem hrvaškem otoku: legenda o smrti še danes straši obiskovalce
dominvrt
Portal
Delovna akcija: Popolna prenova doma družine Hribar
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Vrtni trendi 2026: kako svoj vrt osvežiti brez popolne prenove
Vrtni trendi 2026: kako svoj vrt osvežiti brez popolne prenove
Kako pravilno presaditi sobne rastline: vodič za začetnike v 5 korakih
Kako pravilno presaditi sobne rastline: vodič za začetnike v 5 korakih
okusno
Portal
4 marinade, ki pikniku dodajo novo dimenzijo okusa
Božanski kremni krompir s sirom in čebulo, ki je obnorel TikTok
Božanski kremni krompir s sirom in čebulo, ki je obnorel TikTok
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
voyo
Portal
Resnična zgodba Harryja Hafta
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699