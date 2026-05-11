Jakov Jozinović je o glasbeni karieri sanjal že od malega

Fenomen Jakov Jozinović, ki je od objav priredb na TikToku z dvema svojima pesmima prišel do dvakrat razprodanih Stožic, je nad minulim vikendom navdušen. "Prelepo. Tako neverjetno, tako neverjetno, da bom potreboval nekaj mesecev, da se bom zavedel, da se je to zgodilo," nam je povedal pevec.

Slovenci ga torej obožujejo, kot mi o njem, tudi sam prej o nas ni vedel veliko. "Ko sem prvič prišel v Ljubljano, lahko z gotovostjo trdim, da je to eno izmed najlepših mest in vedno rad pridem v Ljubljano, ker ima nekakšno... krasno energijo, predvsem center mesta, vse je čisto, kulturno in takšen je tudi narod," je dejal in dodal, da so bili ljudje na koncertu prekrasni.

Ljubezen je torej obojestranska, kaj pa njegovo srce? Pravi, da ga ni še nobeni zlomil, njegovo pa je bilo že skoraj. Sicer pa pravi, da trenutno vsa njegova ljubezen pripada občinstvu. "Občinstvu, saj trenutno nimam dekleta in nisem zaseden, tako da moje srce zdaj definitivno pripada občinstvu. Lahko pa ga prevzame nekdo iz občinstva," je priznal in dodal: "Zdaj sem samski, tako da se lahko dekleta borijo..."

O glasbi je Vinkovčan sanjal že kot majhen. To, kar se mu zdaj dogaja, je izpolnitev sanj in plod trdega dela. "In mislim, da se trud in delo vedno izplačata za tistega, ki zares verjame, in za tistega, ki se res trudi, je vse mogoče. Tako da bi jaz že od nekdaj in za vedno postal pevec, ker je to moj klic že od malega. Ampak če ne bi bil to, bi bil igralec ali tenisač," je dejal.

