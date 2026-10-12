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Glasba

Zapel Thompsona, deležen burnega odziva: Sem glasbenik, ne politik

Zagreb, 12. 10. 2026 09.05 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
A. J.
Jakov Jozinović

Jakov Jozinović se je znašel sredi nevihte, ki jo je zakuhal njegov posnetek izpred dveh let. Zakrožil je namreč na spletu, na njem pa Jakov poje pesem Marka Perkovića Thompsona. Sledila je razgreta debata in številni burni odzivi - predvsem v Srbiji. Na pozive k bojkotu njegovih koncertov se je odzval tudi Jozinović.

Mladi hrvaški pevec Jakov Jozinović, ki je zaslovel s pomočjo družbenih omrežij, si trenutno na vse kriplje prizadeva ublažiti napad le teh. 

Na spletu je namreč zakrožil posnetek, na katerem poje pesem Marka Perkovića Thompsona Ako ne znaš šta je bilo. Gre za domoljubno pesem, katere videospot vključuje prizore, povezane z vojno v devetdesetih, ter omenja kraje, kot je Vukovar. V regiji, kjer so zgodovinske in politične teme za nekatere še vedno občutljiva točka, je njegov nastop naletel na kritike in obsodbe. Številni pozivajo k bojkotu njegove glasbe in nastopov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po nekaj dneh 'javnega linča' se je odzval tudi 21-letni Jozinović in na svojem Instagram profilu delil uradno izjavo, povezano z viralnim posnetkom.

"Nikoli nisem razmišljal skozi prizmo nacionalnosti, vere ali božjega, niti nisem kadarkoli pel, da bi koga užalil," je bil jasen. K temu je dodal, da je sporni posnetek star več kot dve leti. "Takrat sem imel komaj 19 let in začel sem graditi svojo glasbeno kariero - pel sem v lokalih. Zanimivo je, kako je posnetek z začetka moje kariere prav danes postal povod za številne interpretacije in očitke."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Posnetek je v zadnjih dneh sprožil burne odzive – zlasti v Srbiji, kjer je del javnosti zaradi izbora pesmi pozval k bojkotu Jozinovićevih koncertov. Pojavili so se tudi pozivi k prepovedi njegovih nastopov, komentarji na spletu pa so milo rečeno surovi. "Ni popravnega izpita, ki ga bo rešil iz te situacije;" "Naredil je nepopravljivo napako, to je konec njegove kariere."

jakov jozinović
jakov jozinović
FOTO: Instagram

Ob tem je Jakov priznal, da se zaveda, da ima lahko glasba na območju nekdanje Jugoslavije tudi boleče zgodovinske in osebne pomene. Vendar, kot je zapisal, njegov namen nikoli ni bil kogar koli prizadeti. "Spoštujem svoje poreklo in svoj narod, še posebej pa verjamem, da ljubezen in spoštovanje do svojih nikoli ne pomenita nespoštovanja do drugih. Nasprotno," je zapisal in dodal, da je to njegov edini komentar povezan s to temo.

"Zaupanje, ki mi ga izkazujete, jemljem resno in sem vam zanj iskreno hvaležen," je sklenil sporočilo in se zahvalil oboževalcem za podporo in ljubezen.

Razlagalnik

Marko Perković, znan pod umetniškim imenom Thompson, je eden najbolj prepoznavnih in hkrati kontroverznih hrvaških glasbenikov. Njegova glasba pogosto vsebuje močne domoljubne in nacionalistične elemente, ki se navezujejo na hrvaško zgodovino, zlasti na obdobje osamosvojitvene vojne v devetdesetih letih. Zaradi besedil, ki jih kritiki pogosto povezujejo z radikalnim nacionalizmom in simboliko iz obdobja druge svetovne vojne, je Thompsonova glasba v državah nekdanje Jugoslavije, zlasti v Srbiji in Bosni in Hercegovini, pogosto dojeta kot provokativna in žaljiva, kar redno vodi do javnih razprav in protestov.

Bitka za Vukovar, ki se je odvijala leta 1991, velja za enega najbolj tragičnih in simbolno pomembnih dogodkov hrvaške osamosvojitvene vojne. Mesto je bilo po večmesečnem obleganju s strani Jugoslovanske ljudske armade in srbskih paravojaških enot skoraj popolnoma uničeno. Vukovar je v hrvaški kolektivni zavesti postal simbol trpljenja, odpora in žrtvovanja za neodvisnost. Zaradi velikega števila žrtev in kasnejših vojnih zločinov, ki so se zgodili po padcu mesta, ostaja Vukovar izjemno občutljiva tema, ki močno zaznamuje medsebojne odnose in zgodovinski spomin na območju nekdanje Jugoslavije.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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Jakov Jozinović pesem Thompson posnetek

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KOMENTARJI6

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ALEX0000
12. 10. 2026 10.47
Glede na to, da ima v povprečju največ koncertov v Srbiji je to vseeno skregano z logiko, ponavadi se mladim začnejo prat možgani z nacionalizmom.
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0 0
DAEMONIUM
12. 10. 2026 09.29
Ja kaj pa naj. O zapel Hrvat na Hrvaškem?? Oj vojvodo Kalabiću?? Mogoče bi bilo bolje da bi zapel Oj legendo Ravne gore ali pač Od topole, od Topole
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+0
2 2
wsharky
12. 10. 2026 09.20
podpiram Jakova
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+1
4 3
hojladri123
12. 10. 2026 09.19
Zapoješ politično zelo oporečnega avtorja z vsebinami ki so ekstremne in se nimaš za politika... PAč postavil si se na eno stran, s tem si si zaprl vrata na drugi... boš pa poleti prepeval na obali lepe naše...
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+5
6 1
Matic321321
12. 10. 2026 10.27
Nisi najbol pri pameti.
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+1
1 0
Panter 63
12. 10. 2026 10.28
Kdaj pa je bil pokopan Mladič z vsemi državnemi počasti in bila vsa prisotna državna elita pa nista nič komentirali. Zdaj pa en pevec prepel eno pesem in je takoj celi halo. Tukaj nista vrata nič omenjali. Ta pesem in dejanja Mladiča ne morejo v isti koš. Razen da je en Hrvat drugi Srb. Za dosti da bomo tukaj brali en kup žaljivih komentarjev na račun Hrvatov. Se bliža čas kdaj bo Slovenija podružnica Srbije.
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0 0
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