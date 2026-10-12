Zapel Thompsona, deležen burnega odziva: Sem glasbenik, ne politik

Mladi hrvaški pevec Jakov Jozinović, ki je zaslovel s pomočjo družbenih omrežij, si trenutno na vse kriplje prizadeva ublažiti napad le teh. Na spletu je namreč zakrožil posnetek, na katerem poje pesem Marka Perkovića Thompsona Ako ne znaš šta je bilo. Gre za domoljubno pesem, katere videospot vključuje prizore, povezane z vojno v devetdesetih, ter omenja kraje, kot je Vukovar. V regiji, kjer so zgodovinske in politične teme za nekatere še vedno občutljiva točka, je njegov nastop naletel na kritike in obsodbe. Številni pozivajo k bojkotu njegove glasbe in nastopov.

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Po nekaj dneh 'javnega linča' se je odzval tudi 21-letni Jozinović in na svojem Instagram profilu delil uradno izjavo, povezano z viralnim posnetkom. "Nikoli nisem razmišljal skozi prizmo nacionalnosti, vere ali božjega, niti nisem kadarkoli pel, da bi koga užalil," je bil jasen. K temu je dodal, da je sporni posnetek star več kot dve leti. "Takrat sem imel komaj 19 let in začel sem graditi svojo glasbeno kariero - pel sem v lokalih. Zanimivo je, kako je posnetek z začetka moje kariere prav danes postal povod za številne interpretacije in očitke."

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Posnetek je v zadnjih dneh sprožil burne odzive – zlasti v Srbiji, kjer je del javnosti zaradi izbora pesmi pozval k bojkotu Jozinovićevih koncertov. Pojavili so se tudi pozivi k prepovedi njegovih nastopov, komentarji na spletu pa so milo rečeno surovi. "Ni popravnega izpita, ki ga bo rešil iz te situacije;" "Naredil je nepopravljivo napako, to je konec njegove kariere."

jakov jozinović FOTO: Instagram

Ob tem je Jakov priznal, da se zaveda, da ima lahko glasba na območju nekdanje Jugoslavije tudi boleče zgodovinske in osebne pomene. Vendar, kot je zapisal, njegov namen nikoli ni bil kogar koli prizadeti. "Spoštujem svoje poreklo in svoj narod, še posebej pa verjamem, da ljubezen in spoštovanje do svojih nikoli ne pomenita nespoštovanja do drugih. Nasprotno," je zapisal in dodal, da je to njegov edini komentar povezan s to temo. "Zaupanje, ki mi ga izkazujete, jemljem resno in sem vam zanj iskreno hvaležen," je sklenil sporočilo in se zahvalil oboževalcem za podporo in ljubezen.