Jakov Jozinović bo v Stožicah nastopil dvakrat

Če vam ime Jakov Jozinović ne pove ničesar, povprašajte mladino. Gre za mladeniča iz hrvaških Vinkovcev, ki mu je uspelo razprodati največje koncertne dvorane tako v Beogradu, Sarajevu, Splitu in Zagrebu kot tudi v Sloveniji, še preden je izdal eno svojo avtorsko pesem.
Hrvaški fenomen, ki je že pred mesecem dni razprodal dva koncerta v Ljubljani in Mariboru, se prihodnje leto odpravlja na turnejo z naslovom Ja za čuda letim, v sklopu katere bo nastopil tudi v ljubljanskih Stožicah. Tudi 20-letnika, ki je nedavno izdal svojo prvo avtorsko pesem z naslovom Polje ruža, je osupnil podatek, da je podrl rekord prodaje vstopnic za majski koncert v Stožicah prihodnje leto. Pri vstopnicah za njegov majski koncert v ljubljanskih Stožicah beležijo razprodan parter v dveh minutah, v eni uri pa je pošlo 10.000 kart.
Pa še ekskluzivna novica za vse slovenske oboževalce - maja v Stožicah organizatorji napovedujejo posebno izkušnjo zaradi postavitve odra med oboževalci sredi parterja. Zaradi izjemnega zanimanja bodo uradno napovedali še dodaten koncertni datum za Stožice. "Ne morem verjeti, da smo uspeli razprodati tako veliko dvorano v vaši državi. Še naprej imam veliko strahospoštovanje do te dvorane, v resnici me je skrbelo, če bo dovolj zanimanja. Kot kaže, je tako, hvala bogu! Izjemno se veselim, komaj čakam. To bo koncert, ki se bo vpisal v zgodovino."
Zaupal nam je, da pravzaprav težko dojema svoj uspeh, saj da se vse dogaja tako intenzivno in hitro. "Eksplozijo svoje kariere in vsega, kar se mi dogaja, ne dojemam povsem dobro. Gre za res veliko stvar, ki se mi je zgodila tako zelo hitro. Nihče, niti jaz pri svojih dvajsetih letih, se tega ne more v polnem zavedati. Skušam pa čim bolj uživati v tem in še naprej živeti na tem valu."
Jakov je svojo kariero začel kot najstnik, ko je med drugim navdušil v šovu Supertalent z izvedbo Bohemian Rhapsody. Na koncertih s svojim bendom publiki pogosto predstavi brezčasne hite, vključno z deli Olivera Dragojevića. Jakov je pogosto opisan kot skromen, predan glasbi in glasbenim izzivom, z željo po rasti in povezovanju z občinstvom skozi iskrene nastope.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.