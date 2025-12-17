Jakov Jozinović bo v Stožicah nastopil dvakrat

Če vam ime Jakov Jozinović ne pove ničesar, povprašajte mladino. Gre za mladeniča iz hrvaških Vinkovcev, ki mu je uspelo razprodati največje koncertne dvorane tako v Beogradu, Sarajevu, Splitu in Zagrebu kot tudi v Sloveniji, še preden je izdal eno svojo avtorsko pesem.

Hrvaški fenomen, ki je že pred mesecem dni razprodal dva koncerta v Ljubljani in Mariboru, se prihodnje leto odpravlja na turnejo z naslovom Ja za čuda letim, v sklopu katere bo nastopil tudi v ljubljanskih Stožicah. Tudi 20-letnika, ki je nedavno izdal svojo prvo avtorsko pesem z naslovom Polje ruža, je osupnil podatek, da je podrl rekord prodaje vstopnic za majski koncert v Stožicah prihodnje leto. Pri vstopnicah za njegov majski koncert v ljubljanskih Stožicah beležijo razprodan parter v dveh minutah, v eni uri pa je pošlo 10.000 kart.

Pa še ekskluzivna novica za vse slovenske oboževalce - maja v Stožicah organizatorji napovedujejo posebno izkušnjo zaradi postavitve odra med oboževalci sredi parterja. Zaradi izjemnega zanimanja bodo uradno napovedali še dodaten koncertni datum za Stožice. "Ne morem verjeti, da smo uspeli razprodati tako veliko dvorano v vaši državi. Še naprej imam veliko strahospoštovanje do te dvorane, v resnici me je skrbelo, če bo dovolj zanimanja. Kot kaže, je tako, hvala bogu! Izjemno se veselim, komaj čakam. To bo koncert, ki se bo vpisal v zgodovino."