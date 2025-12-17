Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Jakov Jozinović bo v Stožicah nastopil dvakrat

Ljubljana, 17. 12. 2025 17.29 pred 2 urama 2 min branja 5

Avtor:
Simon Vadnjal E.M.
Jakov Jozinović

Po nizu razprodanih koncertov v širši balkanski regiji se priljubljeni hrvaški pevec Jakov Jozinović odpravlja na turnejo. Tudi 20-letnika, ki je nedavno izdal svojo prvo avtorsko pesem z naslovom Polje ruža, je osupnil podatek, da je podrl rekord prodaje vstopnic za majski koncert v Stožicah prihodnje leto. Zaradi velikega zanimanja bodo organizatorji dodali še en koncert.

Če vam ime Jakov Jozinović ne pove ničesar, povprašajte mladino. Gre za mladeniča iz hrvaških Vinkovcev, ki mu je uspelo razprodati največje koncertne dvorane tako v Beogradu, Sarajevu, Splitu in Zagrebu kot tudi v Sloveniji, še preden je izdal eno svojo avtorsko pesem.

Hrvaški fenomen, ki je že pred mesecem dni razprodal dva koncerta v Ljubljani in Mariboru, se prihodnje leto odpravlja na turnejo z naslovom Ja za čuda letim, v sklopu katere bo nastopil tudi v ljubljanskih Stožicah. Tudi 20-letnika, ki je nedavno izdal svojo prvo avtorsko pesem z naslovom Polje ruža, je osupnil podatek, da je podrl rekord prodaje vstopnic za majski koncert v Stožicah prihodnje leto. Pri vstopnicah za njegov majski koncert v ljubljanskih Stožicah beležijo razprodan parter v dveh minutah, v eni uri pa je pošlo 10.000 kart.

Pa še ekskluzivna novica za vse slovenske oboževalce - maja v Stožicah organizatorji napovedujejo posebno izkušnjo zaradi postavitve odra med oboževalci sredi parterja. Zaradi izjemnega zanimanja bodo uradno napovedali še dodaten koncertni datum za Stožice. "Ne morem verjeti, da smo uspeli razprodati tako veliko dvorano v vaši državi. Še naprej imam veliko strahospoštovanje do te dvorane, v resnici me je skrbelo, če bo dovolj zanimanja. Kot kaže, je tako, hvala bogu! Izjemno se veselim, komaj čakam. To bo koncert, ki se bo vpisal v zgodovino."

Jakov Jozinović
Jakov Jozinović
FOTO: Simone diLuca

Zaupal nam je, da pravzaprav težko dojema svoj uspeh, saj da se vse dogaja tako intenzivno in hitro. "Eksplozijo svoje kariere in vsega, kar se mi dogaja, ne dojemam povsem dobro. Gre za res veliko stvar, ki se mi je zgodila tako zelo hitro. Nihče, niti jaz pri svojih dvajsetih letih, se tega ne more v polnem zavedati. Skušam pa čim bolj uživati v tem in še naprej živeti na tem valu."

Jakov je svojo kariero začel kot najstnik, ko je med drugim navdušil v šovu Supertalent z izvedbo Bohemian Rhapsody. Na koncertih s svojim bendom publiki pogosto predstavi brezčasne hite, vključno z deli Olivera Dragojevića. Jakov je pogosto opisan kot skromen, predan glasbi in glasbenim izzivom, z željo po rasti in povezovanju z občinstvom skozi iskrene nastope.

Jakov Jozinović stožice turneja koncert

Zelena luč palestinski zastavi, evrovizijsko občinstvo ne bo cenzurirano

V finalu luksemburškega izbora za nastop na Evroviziji pevka slovenskih korenin

SORODNI ČLANKI

Hrvaški fenomen Jakov Jozinović je izdal svojo prvo pesem

Jakov Jozinović v družbi Bojana Cvjetićanina razgrel občinstvo

Jakov Jozinović navdušil slovensko občinstvo

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Eksiflajs96
17. 12. 2025 19.53
Kva
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
17. 12. 2025 19.33
Hrvatov jst žal ne poslušam z razlogom.Razen ostalih 2 mio fanov v naši deželi.
Odgovori
+1
1 0
Delavec_Slo
17. 12. 2025 19.16
Spet Balkanijadi v slo, dovolj vas imamo že tu!
Odgovori
+1
2 1
SuperPačnik Brozz
17. 12. 2025 18.36
KDO JE TO
Odgovori
+8
8 0
Prelepa Soča
17. 12. 2025 18.03
zopet 1 neznani jugovi za jugoviće, ki so pririnili v SLO.
Odgovori
+13
13 0
bibaleze
Portal
Ta igra je najboljša
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Hči pokojnega Marka Grilca že pri štirih letih navdušuje na snegu
Hči pokojnega Marka Grilca že pri štirih letih navdušuje na snegu
Porodna travma: Ko porod postane nočna mora
Porodna travma: Ko porod postane nočna mora
zadovoljna
Portal
Globok dekolte je bil središče njenega stajlinga
Dnevni horoskop: Ribe bodo vztrajne, rake preplavljajo spomini
Dnevni horoskop: Ribe bodo vztrajne, rake preplavljajo spomini
Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026
Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026
Hči slavnega para je danes videti tako
Hči slavnega para je danes videti tako
vizita
Portal
Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?
Kako premagati praznično osamljenost?
Kako premagati praznično osamljenost?
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
Resnica o okrevanju po najpogostejših lepotnih operacijah
Resnica o okrevanju po najpogostejših lepotnih operacijah
cekin
Portal
Prazniki 2026: Kako izkoristiti dela proste dneve za najboljši dopust
Prodaja božičnih slaščic na črno: kakšne globe grozijo prodajalcem in kakšna tveganja prevzemajo kupci
Prodaja božičnih slaščic na črno: kakšne globe grozijo prodajalcem in kakšna tveganja prevzemajo kupci
Sončna elektrarna na jezeru kot korak k zeleni prihodnosti Šaleške doline
Sončna elektrarna na jezeru kot korak k zeleni prihodnosti Šaleške doline
Ogled rimskega vodnjaka Trevi kmalu plačljiv
Ogled rimskega vodnjaka Trevi kmalu plačljiv
moskisvet
Portal
Peter Poles je svoj mir odkril na Ljubljanskem barju
So električni avti res nevarni za pešce?
So električni avti res nevarni za pešce?
9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcija
9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcija
Poslovil se je neporažen
Poslovil se je neporažen
dominvrt
Portal
Nevarnosti na vrhu hladilnika
Veliko odkritje v Italiji
Veliko odkritje v Italiji
Zato kavne usedline nikoli ne bi smeli zlivati v stranišče
Zato kavne usedline nikoli ne bi smeli zlivati v stranišče
Kako se za vedno znebiti moljev?
Kako se za vedno znebiti moljev?
okusno
Portal
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Hitra enolončnica za decembrske dni
Hitra enolončnica za decembrske dni
Odlična zimska zelenjavna priloga iz pečice
Odlična zimska zelenjavna priloga iz pečice
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
voyo
Portal
Sandokan
Na lovu
Na lovu
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420