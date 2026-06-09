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Glasba

Jakov Jozinović s posnetkom podražil oboževalce: izdaja svoj prvi album

Zagreb, 09. 06. 2026 14.07 pred 39 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A. J.
Jakov Jozinović

Hrvaški pevec Jakov Jozinović, ki se je proslavil s pomočjo družbenih omrežij, je razkril, da bo njegov prvi album izšel 14. junija. Napoved je že sprožila velik odziv njegovih oboževalcev, ki nestrpno pričakujejo nov glasbeni material, Jakov pa jih je do takrat podražil s posnetkom.

Komaj 20-letni hrvaški pevec Jakov Jozinović se je v zelo kratkem času povzpel na sam vrh regionalne glasbene scene – tja so ga izstrelili viralni posnetki s TikToka. Sledila so gostovanja na koncertih številnih zvezd v regiji kot tudi prvi samostojni koncerti, zdaj pa je oboževalce navdušil z napovedjo prvega albuma Ja za čuda letim.

Na družbenih omrežjih je pevec namreat objavil težko pričakovani datum izida – 14. junij. Ob tem je delil tudi krajši izsek ene izmed novih pesmi, ki si ga je v zgolj 24 urah ogledalo že več kot 800.000 spletnih uporabnikov.

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Ob objavi je na kratko zapisal: "Takole sem videti, ko se spomnim, da bo Arena Zagreb prva slišala novi album! Ugani datum izida." V videu pevec teče po ulici Amsterdama in zapoje del pesmi.

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Album zajema osem novih pesmi, med njimi že slišani Polje ruža in Ja volim, novica pa je povzročila plaz navdušenih komentarjev. Jakova sta med drugimi podprli glasbeni kolegici Aleksandra Prijović in Nina Badrić.

Jakov Jozinović navdušil slovensko občinstvo
Jakov Jozinović navdušil slovensko občinstvo
FOTO: Simone Di Luca

Pričakovanja občinstva glede Jozinovićevega prvenca so izjemno visoka, kar ni presenetljivo glede na to, da je v zadnjih nekaj mesecih postal eden najbolj iskanih mladih izvajalcev v regiji. Njegova kariera, ki se je začela v priljubljenih šovih talentov, je doživela meteorski vzpon po zaslugi priredb uspešnic, a tudi uspešnih avtorskih singlov.

Razlagalnik

TikTok je globalno priljubljena platforma za deljenje kratkih videoposnetkov, ki je v zadnjih letih postala ključno orodje za promocijo glasbenih izvajalcev. Algoritem platforme omogoča, da vsebina hitro postane viralna, kar mladim glasbenikom omogoča, da dosežejo ogromno občinstvo brez potrebe po tradicionalnih založniških hišah. Mnogi izvajalci danes svojo kariero gradijo prav s pomočjo izzivov, plesnih koreografij in deljenja utrinkov iz zakulisja, kar ustvarja neposredno in pristno povezavo z oboževalci.

Izraz 'prvenec' ali 'debi' se v glasbeni industriji nanaša na prvi studijski album ali pesem, ki jo izvajalec izda v svoji karieri. To je za umetnika izjemno pomemben mejnik, saj predstavlja njegovo prvo uradno zbirko avtorskega dela, s katero se predstavi širši javnosti in glasbenim kritikom. Prvenec pogosto definira glasbeni slog izvajalca in služi kot temelj, na katerem gradi svojo nadaljnjo kariero in glasbeno identiteto.

Arena Zagreb je ena največjih in najsodobnejših večnamenskih dvoran na Hrvaškem, ki sprejme več tisoč obiskovalcev. Za glasbene izvajalce v regiji nastop v Areni predstavlja prestižen dosežek in dokaz njihove priljubljenosti ter komercialnega uspeha. Ker dvorana zahteva vrhunsko produkcijo, zvočno opremo in organizacijsko zahtevnost, je razprodana Arena Zagreb pogosto vrhunec kariere mnogih glasbenikov, saj simbolizira prehod iz lokalnih klubov na velike stadionske odre.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI1

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skuripanda burns
09. 06. 2026 14.46
Ne razumem... A je komu v Sloveniji mar za enega hrvaškega tiktokerja? Če je, potem smo kot družba resnično zašli, TikTok bi morali prepovedati, ker že tako neumne ljudi še bolj poneumlja.
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