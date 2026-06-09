Jakov Jozinović s posnetkom podražil oboževalce: izdaja svoj prvi album

Komaj 20-letni hrvaški pevec Jakov Jozinović se je v zelo kratkem času povzpel na sam vrh regionalne glasbene scene – tja so ga izstrelili viralni posnetki s TikToka. Sledila so gostovanja na koncertih številnih zvezd v regiji kot tudi prvi samostojni koncerti, zdaj pa je oboževalce navdušil z napovedjo prvega albuma Ja za čuda letim.

Na družbenih omrežjih je pevec namreat objavil težko pričakovani datum izida – 14. junij. Ob tem je delil tudi krajši izsek ene izmed novih pesmi, ki si ga je v zgolj 24 urah ogledalo že več kot 800.000 spletnih uporabnikov.