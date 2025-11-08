Svetli način
Jakov Jozinović v družbi Bojana Cvjetićanina razgrel občinstvo

Ljubljana, 08. 11. 2025 17.18 | Posodobljeno pred 59 minutami

K.Z.
TikTok fenomen Jakov Jozinović je slovensko občinstvo, med katerim so prevladovala dekleta, zabaval dva zaporedna večera. Na drugem se mu je kot posebni gost pridružil Bojan Cvjetićanin, sicer pevec domače skupine Joker Out, ki je uspeh doživela tudi zunaj slovenskih meja.

Več kot tisoč slovenskih oboževalk hrvaškega TikTok fenomena Jakova Jozinovića je dva zaporedna večera uživalo na njegovem koncertu v prestolnici. Jakov je glasbeno pot začel kot otrok v šovu talentov, potem pa je ujel ritem družbenih omrežij s prepevanjem pesmi regionalnih legend. Zdaj predstavlja tudi svoje avtorske pesmi.

Kot posebni gost se mu je prvi večer pridružil Matija Cvek, s katerim tesno sodelujeta že od začetka Jakovove glasbene poti, drugi večer pa je občinstvo uživalo še v duetu z Bojanom Cvjetićaninom, frontmanom izjemno priljubljene skupine Joker Out

Oboževalke so bile nad "gostom presenečenja" navdušene, posnetek njunega nastopa pa je na družbenih omrežjih uporabnica pospremila z besedami "kakšna kombinacija" v angleščini.

Jakov, ki je svojo pot začel na TikToku, kjer je postal prepoznaven s pristnimi in čustvenimi interpretacijami znanih pesmi, je v zadnjih mesecih postal eno najbolj zaželenih imen na regionalni sceni, njegovi koncerti pa so razprodani v izjemno kratkem času.

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Agartha enjoyer
08. 11. 2025 18.40
+1
Bojan ti si en strojan
ODGOVORI
1 0
Nekjenasredi
08. 11. 2025 18.17
-1
komentatoriji pa so malček "ljubosumni" :)
ODGOVORI
1 2
Tomy1
08. 11. 2025 18.08
+5
Kdo bo koga prvi?
ODGOVORI
5 0
Kuki_9
08. 11. 2025 18.06
+4
Ja glih še enega Balkanskega pevca rabimo
ODGOVORI
4 0
Anion6anion
08. 11. 2025 17.57
+5
Dva ljubitelja ritopikanja
ODGOVORI
5 0
