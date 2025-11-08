Jakov Jozinović v družbi Bojana Cvjetićanina razgrel občinstvo

Več kot tisoč slovenskih oboževalk hrvaškega TikTok fenomena Jakova Jozinovića je dva zaporedna večera uživalo na njegovem koncertu v prestolnici. Jakov je glasbeno pot začel kot otrok v šovu talentov, potem pa je ujel ritem družbenih omrežij s prepevanjem pesmi regionalnih legend. Zdaj predstavlja tudi svoje avtorske pesmi.

Kot posebni gost se mu je prvi večer pridružil Matija Cvek, s katerim tesno sodelujeta že od začetka Jakovove glasbene poti, drugi večer pa je občinstvo uživalo še v duetu z Bojanom Cvjetićaninom, frontmanom izjemno priljubljene skupine Joker Out.

Oboževalke so bile nad "gostom presenečenja" navdušene, posnetek njunega nastopa pa je na družbenih omrežjih uporabnica pospremila z besedami "kakšna kombinacija" v angleščini.