Jakov v Stožicah presenetil štiri stanovalce doma starejših občanov

Koncertnega večera so se udeležili 88-letni Ana in Marinka, 85-letna Rina ter 84-letni Hazim, ki so z navdušenjem spremljali vrhunsko produkcijo, osupljive svetlobne učinke in posebno koncertno atmosfero. Najbolj pa jih je, pričakovano, prevzel sam Jakov, ki je občinstvo prepričal ne le s svojim izjemnim vokalom, temveč tudi z edinstveno karizmo, toplino in iskrenostjo.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Osuplost stanovalcev, ko so izvedeli, da bodo Jakova spoznali tudi osebno osebni arhiv

Presrečni stanovalci DSO Bežigrad skupaj z zvezdo večera Jakovom Jozinovićem osebni arhiv

Ganljivo srečanje ge. Rine z Jakovom osebni arhiv

Jakov je navdušil s svojo simpatičnostjo in preprostostjo osebni arhiv







Posebno veselje jim je prinesel tudi nastop Nine Pušlar, gostje večera, prav tako pa so bili del prav posebnega trenutka: Jakov je namreč med koncertom posnel nov videospot za prihajajoči singel Ja za čuda letim, zato so stanovalci doživeli tudi utrip nastajanja glasbene zgodbe v živo. A večer se po koncu koncerta še zdaleč ni zaključil. Stanovalce je čakalo še osebno srečanje z Jakovom, kar jih je sprva pustilo brez besed. Rahla trema pa je izzvenela v trenutku, ko je Jakov izstopil iz garderobe in jih sprejel z objemi, nasmehom in iskreno pozornostjo. V prijetnem pogovoru ni manjkalo smeha, toplih besed, pohval in predaje darila – izdelkov, ki so jih stanovalci za Jakova pripravili v domu.

Jakov je ob srečanju pokazal izjemno spoštovanje do svojih najstarejših obiskovalcev večera in jim iskreno povedal, kako zelo ceni njihov prihod. Tudi stanovalci niso skoparili s pohvalami – Jakova so nemudoma vzeli za svojega, sploh gospa Rina, ki mu je namenila sledeče besede: "Vi ste magnet! Osvojili boste cel Balkan!" Projekt Prijazno življenje s takšnimi doživetji dokazuje, da starost ni ovira za nove izkušnje, navdušenje, glasbo, srečanja in trenutke, ki ostanejo. Včasih je dovolj en večer, ena pesem in en iskren objem, da nastane spomin za vse življenje. Za še eno presenečenje na odru Stožic je sicer poskrbel tudi frontman zasedbe Joker Out Bojan Cvjetićanin, ki je s sledilci na Instagramu kasneje delil posnetek, kako se mu je uspelo 'pretihotapiti' na oder.