Glasba

Jakov v Stožicah presenetil štiri stanovalce doma starejših občanov

Ljubljana, 11. 05. 2026 18.30 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Jakov je navdušil s svojo simpatičnostjo in preprostostjo

V sklopu projekta Prijazno življenje, ki spodbuja socialno aktivacijo starejših in ustvarjanje nepozabnih doživetij tudi v poznejšem življenjskem obdobju, so štiri stanovalce DSO Bežigrad popeljali na koncert trenutno ene največjih pevskih senzacij na Balkanu, Jakova Jozinovića, v ljubljanske Stožice. Tam jih je čakalo posebno presenečenje – zvezdnika so spoznali na štiri oči.

Koncertnega večera so se udeležili 88-letni Ana in Marinka, 85-letna Rina ter 84-letni Hazim, ki so z navdušenjem spremljali vrhunsko produkcijo, osupljive svetlobne učinke in posebno koncertno atmosfero. Najbolj pa jih je, pričakovano, prevzel sam Jakov, ki je občinstvo prepričal ne le s svojim izjemnim vokalom, temveč tudi z edinstveno karizmo, toplino in iskrenostjo.

Posebno veselje jim je prinesel tudi nastop Nine Pušlar, gostje večera, prav tako pa so bili del prav posebnega trenutka: Jakov je namreč med koncertom posnel nov videospot za prihajajoči singel Ja za čuda letim, zato so stanovalci doživeli tudi utrip nastajanja glasbene zgodbe v živo.

A večer se po koncu koncerta še zdaleč ni zaključil. Stanovalce je čakalo še osebno srečanje z Jakovom, kar jih je sprva pustilo brez besed. Rahla trema pa je izzvenela v trenutku, ko je Jakov izstopil iz garderobe in jih sprejel z objemi, nasmehom in iskreno pozornostjo. V prijetnem pogovoru ni manjkalo smeha, toplih besed, pohval in predaje darila – izdelkov, ki so jih stanovalci za Jakova pripravili v domu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Jakov je ob srečanju pokazal izjemno spoštovanje do svojih najstarejših obiskovalcev večera in jim iskreno povedal, kako zelo ceni njihov prihod. Tudi stanovalci niso skoparili s pohvalami – Jakova so nemudoma vzeli za svojega, sploh gospa Rina, ki mu je namenila sledeče besede: "Vi ste magnet! Osvojili boste cel Balkan!"

Projekt Prijazno življenje s takšnimi doživetji dokazuje, da starost ni ovira za nove izkušnje, navdušenje, glasbo, srečanja in trenutke, ki ostanejo. Včasih je dovolj en večer, ena pesem in en iskren objem, da nastane spomin za vse življenje.

Za še eno presenečenje na odru Stožic je sicer poskrbel tudi frontman zasedbe Joker Out Bojan Cvjetićanin, ki je s sledilci na Instagramu kasneje delil posnetek, kako se mu je uspelo 'pretihotapiti' na oder.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Jakov Jozinović stožice koncert DSO Bežigrad

Z eno samo objavo pokazala, da je na las podobna pokojni mami
To je Ronaldo povedal o svoji mami in Georgini
Slavni pevec ganil s sporočilom za svojo lepo ženo
Nina Osenar Kontrec je razkrila skrivnost svojih staršev
Tako je videti Nušino življenje v Dubaju
Japonski zeleni čaj: novi hit napitek, ki osvaja svet
Balerinke, ki bodo največji modni hit letošnje pomladi
Ronaldova Georgina v poročni obleki osupnila svet
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
Prepoznavanje bolezni ščitnice: zgodnji znaki hormonskega neravnovesja
Najboljši jutranji napitek, če si želite boljšo prebavo in obilico antioksidantov
Kaj morate vedeti o hantavirusih, ki jih prenašajo glodavci
Z eno frizuro zasluži več, kot vi v enem letu: frizer Kim Kardashian razkril cene
Slovenci izgubljamo ure za birokracijo – kako si jih lahko vzamemo nazaj
Hrvaški minister domačinom: Znižajte cene za dobro sezono
Evropa ima novo prestolnico bogastva – in ni v Londonu ali Parizu
Pozor: Policija po vsej Sloveniji zaostruje nadzor nad kolesarji
Drzna izbira manekenke: Pretesen korzet skoraj razkril preveč
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
Umrl je zvezdnik iz Vojne zvezd: Pustil je močan pečat
Vrtni trendi 2026: kako svoj vrt osvežiti brez popolne prenove
Zaradi svojega labradorca sta ustvarila eno najbolj prepoznavnih pasjih znamk pri nas
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Delovna akcija: Popolna prenova doma družine Hribar
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Pozabite na dolgočasno meso: te 4 marinade naredijo razliko
Božanski kremni krompir s sirom in čebulo, ki je obnorel TikTok
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Resnična zgodba Harryja Hafta
Kmetija
Sanjski moški
Blanca
