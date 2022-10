Jamajka prepovedala predvajanje glasbe o drogah in orožju

Jamajka je prepovedala predvajanje glasbe na radiu in videoposnetkov, ki poveličujejo kriminalne dejavnosti. Odločitev neodvisne komisije za radio in televizijo je v skladu s "spodobnostjo in standardi", je nedavno pojasnil Robert Morgan, minister pristojen za informiranje.

Jamajški minister Robert Morgan je sporočil, da je neodvisna komisija za radio in televizijo odločila, da je v državi prepovedano predvajanje glasbe in videoposnetkov, ki poveličujejo kriminalne dejavnosti. Ob tem je dodal, da svoboda izražanja ni omejena. icon-expand Jamajka je prepovedala glasbo, ki poveličuje kriminalno dejavnost. FOTO: Shutterstock Jamajški glasbeniki, med njimi dobitnik grammyja Stephen "Di Genius" McGregor, so odločitev o prepovedi že kritizirali. "Leta 2022 nihče iz mlajše generacije prostovoljno ne posluša radia. Po mojem mnenju naj bi ta ukrep zgolj pokazal: Poglejte, nekaj delamo," je na Twitterju objavil na Jamajki rojeni Di Genius in še zapisal, da so tovrstni ukrepi neučinkoviti. Nadzorni organ je med drugim prepovedal distribucijo pesmi, ki opevajo uporabo drog ali nedovoljeno posedovanje orožja. Kot so zapisali, bi tovrstne vsebine lahko ustvarile napačen vtis, da je kriminal sprejet del jamajške kulture, ter da bi na tak način tudi mladi mislili, da so te nezakonite dejavnosti del običajnega življenja. Jamajka ima že leta eno najvišjih stopenj umorov na svetu.