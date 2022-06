Jamala o obisku Slovenije: Spominja me na dom.

Imate med bivanjem v Sloveniji kakšne načrte? Si želite morda kaj ogledati?

Veste, glasbeniki potujemo tako, da si okolico ogledujemo skozi okno avtomobila. Tukaj v Sloveniji je vse, kar imam rada. So trte, je grozdje. To vse me spominja na dom. Tukaj se počutim zelo udobno in rada bi si ogledala vašo državo, a mi tokrat žal ne bo uspelo. Prvič po dolgem času bom namreč na odru s celotnim bendom in čaka me dolga tonska vaja, saj želim pripraviti kar se da dober nastop.