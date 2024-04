James McCartney in Sean Ono Lennon izdala skupno pesem

Sinova nekdanjih članov skupine The Beatles Paula McCartneyja in Johna Lennona sta združila moči in izdala prvo skupno pesem. James McCartney in Sean Ono Lennon sta skupaj pri pesmi, ki nosi naslov Primrose Hill, navedena kot soavtorja, reflektivna, akustična balada pa je oda moči londonskega panoramskega razglednega mesta v Regent's Parku.

James McCartney in Sean Ono Lennon, sinova nekdanjih prijateljev in rivalov Paula McCartneyja in Johna Lennona, sta združila moči v novi baladi, ki nosi naslov Primrose Hill. Njen izid je na družbenem omrežju napovedal McCartney, ki je zapisal, da je pesem napisal z dobrim prijateljem, nad pesmijo pa je navdušen.

"Z izidom te pesmi se zdi, da sva sprožila nekaj novega," je na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, zapisal mlajši McCartney, v ločeni objavi pa razkril, da je singel navdihnila vizija, ki jo je v doživel v otroštvu nekega poletja na Škotskem."Ko sem odšel, sem v mislih videl svojo pravo ljubezen in rešitelja. Namen Primrose Hilla je, da začnem s sabo in najdem to osebo," je dodal.

Svojo podporo sinu in pesmi je izrazil tudi Paul McCartney, ki jo je delil na družbenih omrežjih, v pripisu pa izrazil tudi obilo ljubezni Seanu, ki je sodeloval pri pisanju. Ta je mlajši sin, ki sta ga skupaj imela Yoko Ono in John Lennon, McCartney pa ima Jamesa s pokojno ženo Lindo McCartney.