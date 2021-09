Jan Plestenjak in Marjetka s čutno balado V naju še verjamem

Tokrat se mu je na vokalu pridružila odlična Marjetka Vovk , pevka priznanega tandema Maraaya in s svojo interpretacijo skladbi dodala piko na i. Kot nam je zaupal Jan, glasbena sodelovanja vedno jemlje kot velik izziv: "Dueti so priložnost, da se zlijejo čustva dveh izvajalcev v novo celoto in tako se lahko zgodi še prav posebna čarovnija." Ob ustvarjanju skladbe je tako nekaj postalo jasno – ta zaradi nizke lege zahteva karakterno vokalistko z dobro vokalno tehniko in to je lahko le Marjetka, ki jo bodo gledalci v 8. sezoni šova Slovenija ima talent v vlogi žirantke prvič videli že to nedeljo, 26. septembra, ob 20.00 na POP TV.

Kombinacija, ki preseneti

"Ko naju je Jan poklical, sva po napornem dnevu ravno v postelji pila kozarec vina. Poklical naju je po Facetimu in omenil, da ima pesem, ki bi ležala na moj vokal. Brez najmanjšega pomisleka in ne da bi skladbo sploh slišala, sva samo zavpila: JA! (smeh). Seveda je bil začuden, kako 'ja', če nama je še ni niti pokazal?! A nama je jasno, da je vse, kar pride izpod peresa Jana Plestenjaka, vrhunsko," razloži Marjetka. Sodelovanje je marsikoga po besedah Raaya tudi presenetilo: "A to mi je všeč! Pozorni so na to, kako pašeta skupaj Jan in Marjetka, kako se Marjetka znajde v pesmi, ki je ni napisal Raay; en kup vprašanj, ki pa se razblinijo v navdušenje v istem trenutku, ko slišijo pesem in si ogledajo videospot."

Skladbi so priložili tudi prav poseben videospot, ki je po besedah vseh preprosto čudovit. To je že Janov 48., a prvi posnet z ekipo NEO VISUALS, nad katero je tudi izjemno navdušen: "Mlada ekipa, ki res čuti slovensko glasbo, obenem pa ohranja trendovsko barvitost."