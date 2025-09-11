Jan Plestenjak in Monika Avsenik z novo pesmijo

Jan Plestenjak je za pesem Vse bo, vse bo moči združil s pevko Moniko Avsenik. S singlom, po katerem je imenovan njegov 16. album in ga je izdal letos, ostaja zvest svojemu ustvarjalnemu pristopu – sam je avtor, aranžer in producent albuma, pri čemer mu skladbe same narekujejo zvočno podobo.

Singel Vse bo, vse bo izstopa z močno čustveno noto in zlitjem dveh glasov – tako Jan Plestenjak kot Monika Avsenik s svojo interpretacijo in toplino pesmi dodajata še posebno razsežnost. Duet je izšel na deluxe verziji albuma, pesem pa je še en iskren odsev njegove avtentične glasbene poti.

Jan Plestenjak in Monika Avsenik predstavljata duet Vse bo, vse bo. FOTO: Toni Konrad icon-expand

Kot nam je povedal Jan, je bila Monika naravna izbira za duet, saj je kot spremljevalna vokalistka že dlj časa del njegovega banda. Monika pa je Janovo ponudbo sprejela brez pomislekov. "Zelo sem vesela, da smo dodali ženski vokal in da sem prav jaz ta, ki lahko to poje. Če dobiš takšno ponudbo, je ne zavrneš," nam je dejala.

