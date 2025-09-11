Svetli način
Glasba

Jan Plestenjak in Monika Avsenik z novo pesmijo

Ljubljana, 11. 09. 2025 13.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
9

Jan Plestenjak je za pesem Vse bo, vse bo moči združil s pevko Moniko Avsenik. S singlom, po katerem je imenovan njegov 16. album in ga je izdal letos, ostaja zvest svojemu ustvarjalnemu pristopu – sam je avtor, aranžer in producent albuma, pri čemer mu skladbe same narekujejo zvočno podobo.

Singel Vse bo, vse bo izstopa z močno čustveno noto in zlitjem dveh glasov – tako Jan Plestenjak kot Monika Avsenik s svojo interpretacijo in toplino pesmi dodajata še posebno razsežnost. Duet je izšel na deluxe verziji albuma, pesem pa je še en iskren odsev njegove avtentične glasbene poti.

Jan Plestenjak in Monika Avsenik predstavljata duet Vse bo, vse bo.
Jan Plestenjak in Monika Avsenik predstavljata duet Vse bo, vse bo. FOTO: Toni Konrad

Kot nam je povedal Jan, je bila Monika naravna izbira za duet, saj je kot spremljevalna vokalistka že dlj časa del njegovega banda. Monika pa je Janovo ponudbo sprejela brez pomislekov. "Zelo sem vesela, da smo dodali ženski vokal in da sem prav jaz ta, ki lahko to poje. Če dobiš takšno ponudbo, je ne zavrneš," nam je dejala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Videospot so Jan, Monika ter Janova spremljevalna zasedba pod režijsko taktirko Izidorja Fariča snemali v zavetju prečudovite vile na Bledu s pogledom na otok, ki je ponudila odlično atmosfero za tokratno sodelovanje. "Želeli smo pričarati nekaj, kar se začuti med prijatelji takrat, ko nam je težko – da imaš vedno nekoga, na kogar se lahko obrneš," je o videu povedala Monika.

jan plestenjak monika avsenik pesem
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rogla
11. 09. 2025 14.09
Plestenjak, tudi zvezde ugašajo.
ODGOVORI
0 0
Aijn Prenn
11. 09. 2025 13.56
Nenavadno se mi zdi, da ta dva nista par oz. poročena.
ODGOVORI
0 0
pennywajz
11. 09. 2025 13.55
+1
Si ze zna jajca spect?
ODGOVORI
1 0
Spam ex
11. 09. 2025 14.18
izpekla bom jaja ne vidiš kaj se nama dogaja
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
11. 09. 2025 13.46
+1
EVO BOTA SKUPAJJ TINI ZAPELA!
ODGOVORI
1 0
Spam ex
11. 09. 2025 14.17
ali pa Evi Boto
ODGOVORI
0 0
gas-112
11. 09. 2025 13.36
+2
še ena črtica plestenjaka
ODGOVORI
2 0
Anion6anion
11. 09. 2025 13.31
+2
Tale Avsenikova pa pada na same čudne tipe . Enega je poročila ,z drugim zdaj poje. Oba pa ljubitelja enakega spola
ODGOVORI
3 1
boslo
11. 09. 2025 13.19
-3
Monika je padla, naslednja prosim
ODGOVORI
0 3
