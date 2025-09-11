Jan Plestenjak in Monika Avsenik z novo pesmijo

Singel Vse bo, vse bo izstopa z močno čustveno noto in zlitjem dveh glasov – tako Jan Plestenjak kot Monika Avsenik s svojo interpretacijo in toplino pesmi dodajata še posebno razsežnost. Duet je izšel na deluxe verziji albuma, pesem pa je še en iskren odsev njegove avtentične glasbene poti.
Kot nam je povedal Jan, je bila Monika naravna izbira za duet, saj je kot spremljevalna vokalistka že dlj časa del njegovega banda. Monika pa je Janovo ponudbo sprejela brez pomislekov. "Zelo sem vesela, da smo dodali ženski vokal in da sem prav jaz ta, ki lahko to poje. Če dobiš takšno ponudbo, je ne zavrneš," nam je dejala.
Videospot so Jan, Monika ter Janova spremljevalna zasedba pod režijsko taktirko Izidorja Fariča snemali v zavetju prečudovite vile na Bledu s pogledom na otok, ki je ponudila odlično atmosfero za tokratno sodelovanje. "Želeli smo pričarati nekaj, kar se začuti med prijatelji takrat, ko nam je težko – da imaš vedno nekoga, na kogar se lahko obrneš," je o videu povedala Monika.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.