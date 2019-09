Sosednji Trst so v preteklosti že zavzeli svetovno znani zvezdniki, tokrat pa so tržaške ulice uporabili še slovenski glasbeniki. Jan Plestenjak in Kvatropirci so lep sončen dan izkoristili za snemanje novega videospota. Njihova pesem nosi naslov Res dober dan, kakršen jih je v Trstu tudi pričakal. Med drugim tudi zato, ker jim je družbo delala čudovita Brazilka Morgana.