Jan Plestenjak napolnil Križanke

Ljubljanske Križanke so bile sinoči razprodane. Jan Plestenjak je s Simfoniki pod taktirko Anžeta Vrabca in izjemno uigranim spremljevalnim bendom pripravil dobri dve uri in pol dolg koncert, med katerim je občinstvo prepevalo praktično vsako pesem.

Že ob prvih taktih je bilo jasno, zakaj Jan Plestenjak ostaja eden najbolj priljubljenih slovenskih glasbenikov. Tisoči obiskovalcev so prepevali uspešnice, ki so zaznamovale njegovo več kot tridesetletno glasbeno pot in postale del življenjskih zgodb več generacij poslušalcev. Na repertoarju so se tako znašle skladbe Meni dobro je, Prelepa za poraz, Iz pekla do raja, Amore Mio, Pustil ti bom sanje, Moja ljubica in številne druge, ki so v aranžmajih Patrika Grebla in Valterja Sivilottija dobile ravno pravšnjo mero čarobnosti in čutnosti, da je bil večer še bolj poseben.

Med vrhunce večera se je zapisal tudi nastop Roka Lunačka iz skupine Flirrt, ki se je Janu pridružil pri izvedbi skladbe Prazna postelja. Da je pesem v kratkem času našla pot do poslušalcev, je bilo jasno ob odzivu občinstva, ki je skoraj samo odpelo celotno pesem.