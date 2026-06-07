Jan Plestenjak napolnil Križanke

Ljubljanske Križanke so bile sinoči razprodane. Jan Plestenjak je s Simfoniki pod taktirko Anžeta Vrabca in izjemno uigranim spremljevalnim bendom pripravil dobri dve uri in pol dolg koncert, med katerim je občinstvo prepevalo praktično vsako pesem.
Že ob prvih taktih je bilo jasno, zakaj Jan Plestenjak ostaja eden najbolj priljubljenih slovenskih glasbenikov. Tisoči obiskovalcev so prepevali uspešnice, ki so zaznamovale njegovo več kot tridesetletno glasbeno pot in postale del življenjskih zgodb več generacij poslušalcev. Na repertoarju so se tako znašle skladbe Meni dobro je, Prelepa za poraz, Iz pekla do raja, Amore Mio, Pustil ti bom sanje, Moja ljubica in številne druge, ki so v aranžmajih Patrika Grebla in Valterja Sivilottija dobile ravno pravšnjo mero čarobnosti in čutnosti, da je bil večer še bolj poseben.
Med vrhunce večera se je zapisal tudi nastop Roka Lunačka iz skupine Flirrt, ki se je Janu pridružil pri izvedbi skladbe Prazna postelja. Da je pesem v kratkem času našla pot do poslušalcev, je bilo jasno ob odzivu občinstva, ki je skoraj samo odpelo celotno pesem.
Neizmerno energijo je v Križankah oddajal tudi Janov dolgoletni spremljevalni bend, ki ga sestavljajo Anže Langus Petrović - Dagi, Zdenko Cotič - Coto, Boštjan Grabnar, Vid Ušeničnik, Primož Hudoklin, Monika Avsenik, Tine Luštek in Matic Kovačič. Njihova uigranost in medsebojna povezanost sta bili slišni v vsakem trenutku večera, Janu pa so dali dodatna krila, s katerimi je še tesneje povezal občinstvo in mu znova odprl svoje srce.
Jan Plestenjak se je med koncertom večkrat zahvalil občinstvu za zvestobo in podporo skozi leta. Obiskovalci so mu vračali z glasnim petjem, dolgimi aplavzi, solzami in smehom. Razprodane Križanke so tako še enkrat pokazale, da imajo Janove pesmi posebno mesto med slovenskimi poslušalci. Malo domačih izvajalcev se lahko po več kot treh desetletjih kariere pohvali z občinstvom, ki dobri dve uri in pol prepeva skoraj vsako pesem. Prav zato Jan Plestenjak s svojim glasbenim opusom ostaja eden najprepoznavnejših in najbolj priljubljenih slovenskih glasbenikov.
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