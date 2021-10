Jan Plestenjak naznanil datum izida novega albuma

"Pesem je ljubezenska in zelo življenjska. Opisuje dolgotrajno zvezo dveh, ki včasih zapluje v nemirne vode in nasede na čeri, vendar se najde veter, ki znova napolni njuna jadra ljubezni," je ob izidu pesmi V naju še verjamem dejal Plestenjak in dodal: "Dueti so priložnost, da se čustva dveh izvajalcev zlijejo v novo celoto, in tako se lahko zgodi prav posebna čarovnija."