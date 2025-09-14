Jan Plestenjak: Nekaj najlepšega je, če se zna izvajalec ljubiti s publiko

Po razprodani letošnji vseslovenski turneji se je Jan Plestenjak vrnil v Ljubljano, kjer je že večkrat napolnil vse velike odre, zdaj pa je bil prvi glasbenik, ki je z obiskovalci okusil oder Odiseje.

"Sem že toliko star lisjak, da vem, kaj dobro zveni in kaj ne. In na tem odru dobro zveni," nam je o prizorišču povedal pevec in dodal: "Izvajalec se počuti vrhunsko. V ozadju je ogronem ekran, ki zahteva zahtevno video produkcijo, kar je delo nastopajočih in mi smo to delo, seveda, opravili. Moje delo je, da to krasno publiko ljubim in moram rečti, da je oder tako postavljen, da lahko vidim parter in cel del imam na dlani. To je nekaj najlepšega, če si izvajalec, ki se zna ljubiti s publiko. Če poje izvajalec samo sebi, je prav vseeno, kje je, meni pa ni vseeno. Jaz pojem publiki."

Med občinstvom so bili tudi znani obrazi. Vplivnica Teja Jugovic nam je o Janu povedala: "On je že tako dolgo na sceni, se mi zdi, ampak je takšna persona, ki je tako za mlajše kot za starejše. Res zajame široko publiko in je pravi."