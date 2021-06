Jan Plestenjak o novi pesmi: Bodri vsakega izmed nas

Kako lahko se je ujeti v začaran krog, ki nam onemogoča, da bi življenje resnično zaživeli v celoti. Ko nas stare rane in sodbe drugih zaznamujejo do točke, ko začnemo dvomiti vase, v svoje sposobnosti in lastno veličino. Ravno o tem v svoji novi pesmi Zgoraj je nebo prepeva odlični Jan Plestenjak in nas opominja, da je življenje treba živeti tu in zdaj.

"Vsak nosi v sebi nešteto barv. Včasih se skrijejo same, včasih jih skrijemo mi. Zaradi strahu, zaradi slabih izkušenj pritisnemo na zavoro in izgubljamo dragocene trenutke, ki nam jih daje življenje. Potrebna je samo odločitev, pogum ... pogledati pod svojo kožo in najti zaklade. O tem govori pesem ‘Zgoraj je nebo’. Bodri vsakega izmed nas, da se zbudi v zaciklanem sivem vsakdanu. Vse imamo na dlani."

Pred nami je skladba, ki poleg poživljajoče melodije premore tudi globino sporočila, ki se bo nedvomno dotaknilo množice in marsikomu tudi pomagalo znova najti lepoto danega trenutka, lepoto življenja.

"Za nami je težko leto in vseeno, še vedno posije sonce, še vedno se zaljubimo, še vedno pokličemo prijatelja in preživimo večer ob dobrem kozarcu vina. Vse je tu in zdaj!"še dodaja Jan.