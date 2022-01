Jan Plestenjak: Po snemanju sem doživel nekaj, po čemer hrepenim že ves čas

Na vetru s severa je že četrti singel z zadnjega albuma, a hkrati tudi 49. videospot v njegovi glasbeni karieri. Kot nam je zaupal, je bilo to njegovo najljubše snemanje doslej, saj je bila energija v družbi benda in snemalne ekipe Neo Viusals neopisljiva. " Po snemanju sem vso ekipo povabil na večerjo in doživel nekaj, po čemer hrepenim že ves ta čas … Za sosednjo mizo je namreč sedela skupina, ki je večglasno prepevala slovenske pesmi. Čutil si njeno ljubezen in predanost. Kako vesel sem, da smo se tako naključno srečali in skupaj zapeli tudi nekaj mojih skladb. Bil je resnično nepozaben večer," nam je še zaupal Jan.

In ravno tu lahko ključno vlogo odigrajo osebe, katerih pogled razširi naša obzorja in nam vrne svobodo.

"Nekdo te je poslal – je vedel, da je prav" v svoji novi skladbi Na vetru s severa prepeva odlični Jan Plestenjak . V pesmi nas poziva, naj si dovolimo videti resnico. "Sezujmo čevlje, ki nam jih narekujeta čas in okolje, ter si obujmo nekaj, kar je resnično, ne imaginarno. Vse je pred našimi očmi – včasih smo le zaslepljeni in ne vidimo."

Videospot, v katerem lahko tudi prvič vidimo njegov novi spremljevalni band, ki ga sestavljajo Žan Serčič, Zdenko Cotič - Coto, Anže Langus Petrović - Dagi, Tine Lustek in Vid Ušeničnik, tokrat prikazuje prav posebno zgodbo o ljubezni med na videz povsem nekompatibilnim parom. Medtem ko imamo na eni strani fanta, ki je izgubljen v svetu karierizma in samopotrjevanja, spoznamo na drugi strani preprosto dekle s hribov, ki živi umirjeno življenje. Ravno njuno srečanje je tisto, ki ključno zaznamuje njuno pot in jima razblini svet iluzij. "Vse, kar je v njiju tlelo mnogo let, ob srečanju vzplamti. Drug drugemu tako osmislita življenje in prideta do prave resnice, ki jo vsi tako pogosto iščemo."

48-letni Plestenjak se z ekipo te dni tudi intenzivno pripravlja na svoj tradicionalni valentinov koncert v Stožicah."Časi so težki in ne gremo podirat lastnega rekorda, temveč orat led, ki ga je napravil dvoletni premor na koncertnih odrih zaradi omejitev . To potrebujemo mi in verjamem, da to potrebuje tudi publika. Upam, da nam uspe izpeljati koncert v začetku tega leta. Na tisoče ljudi je že kupilo vstopnice in koncert bomo v vsakem primeru izpeljali, četudi ga bomo morali prestaviti. Ne morem vam povedati, kako zelo vas pogrešam ... kako pogrešam nastopanje pred vami in čarovnijo, ki se zgodi, ko smo skupaj!"