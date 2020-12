Jan Plestenjak pred prazničnimi dnevi predstavlja novo glasbeno zgodbo

Besede, s katerimi se Jan vsakič znova dotakne srca poslušalcev in poslušalk, je za novo skladbo napisal v misli na trenutni čas in praznični čas: "Pridejo trenutki in obdobja v življenju, ko je težko, ko boli ... včasih se zdijo brezizhodni ... In zbere se pogum, volja, ki sta skrita v vsakemu izmed nas ... Takrat si rečeš: 'Meni dobro je', in greš svetlobi naproti," je ob izidu nove skladbe povedal Jan Plestenjak, ki pa tudi tokrat navdušuje z videospotom, ki ga je režiral Perica Rai.