Jan Plestenjak presenetil z novo skladbo

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"So pesmi in so ... Pesmi. Vem, da sem dal vanjo vsega sebe. Upam, da jo začutite," je ob izidu povedal avtor.